Nizo Neto diz que precisa pedir autorização para a Globo para usar personagens do pai, Chico Anysio, e afirma não ter contato com a viúva do humorista: - Não tem clima

18/06/2020 | 13:10



Nizo Neto, um dos filhos de Chico Anysio, participou do canal de YouTube

Lisa, Leve e Solta. Em conversa com Lisa Gomes, o ator abriu o jogo sobre a herança deixada pelo seu pai que, há oito anos, causa polêmica. Primeiro, ele falou sobre o legado de Anysio e a vontade que seu pai tinha de que Nizo fosse o seu sucessor artístico:

- Eu me lembro muito bem quando o meu pai falou para mim: você tem que ser o meu sucessor. [Eu disse:] Mas você tá louco, eu vou ser comparado com você, não vou conseguir fazer metade do que você faz! E parando para pensar tem até uma certa lógica, mas a gente vai amadurecendo e que bobagem, então eu acho que sim. As pessoas vão comparar de qualquer jeito, eu fazendo os personagens dele ou não, recriando coisas dele ou não.

Depois, ele comentou a frase que havia dito em entrevista ao Leo Dias afirmando que a Globo f***u com o meu pai:

- Foi no sentido de autoestima mesmo, porque é um cara que fez a Globo. Ele estava ali, estava entre os primeiros (...), ele foi muito importante para a história da Globo. E depois, com a mudança de gestão, foi mais difícil. Ele tinha carta branca para fazer tudo o que ele queria. Depois mudou, vinha uma comissão assistir ao programa dele. (...) Então foi muito ruim isso para ele, como ser humano.

Questionado sobre os direitos dos personagens, Nizo confirmou que todos pertencem à Globo:

- São. Ele assinou um contrato que tinha uma cláusula dizendo isso. Os personagens pertencem à Globo. Comercialmente mesmo, tem que pedir autorização, disse, acrescentando que ainda não fez esse pedido para a emissora, já que os personagens que têm feito não são de criação de seu pai.

Sobre a herança, ele voltou a falar que seu pai não deixou dinheiro nenhum:

- Dinheiro? Não tem dinheiro. Não tem bens materiais. Tem um imóvel. (...) O que a gente herdou foi o legado, disse, informando que 150 milhões de reais, que foram divulgados como a herança deixado por Anysio, foi invenção.

Na época do testamento, Anysio estava brigado com o filho, Lug de Paula, e por isso o deixou de fora. Porém, isso é considerado ilegal, então os herdeiros entraram com uma ação para anular o documento.

Por fim, sobre a sua relação com Malga di Paula, a viúva de Anysio, Nizo foi sucinto ao falar que não mantém contato com ela:

- Não. Não tem clima nenhum pra isso.