Ticiane Pinheiro relembra imaturidade ao ser mãe pela primeira vez: Não tinha tato

18/06/2020 | 11:11



Ticiane Pinheiro abriu o jogo sobre como encara a maternidade em bate-papo com Thais Fersoza. A apresentadora, que é mãe de Rafaella, da relação com Roberto Justus, e de Manuella, do casamento com César Tralli, relembrou como foi encarar a primeira gravidez e como amadureceu a ideia de ter mais uma filha.

- Eu era muito imatura na Rafa, eu deixava muito na mão da babá para fazer as coisas, eu achava que não sabia, ficava mais observando. Não tinha aquele negócio de colocar a mão na massa. Não trabalhava muito não, era mais insegurança da maternidade. Eu peguei uma babá que era uma senhora, então ela sabia tudo..era tipo babá enferneira que faz tudo. Eu observava mais as coisas e não tinha tanto tato. Medo né, primeiro filho!, disse ela

Após dez anos da primeira gravidez e já com mais de 40 anos de idade, Tici falou sobre a maturidade que adquiriu com o tempo e o desejo de ter mais um filho e ser mais participativa:

- Eu tinha vontade de ter um outro filho para eu colocar a mão na massa, fazer as coisas. Eu pensei: o primeiro eu não fiz tanto, então dessa vez eu vou querer. Quando a Manu nasceu, eu não sabia nada. Eu fui mãe depois dos 40, minhas amigas já tem filho grande, e as duvidas que eu tinha não sabia com quem tirar. Minhas amigas não lembram mais, elas estão como eu. Essa diferença da idade delas é bom porque a Rafa ajuda muito. Ela quer dá comida, dá banho. A Rafa é muito responsável, tenho a ajuda dela o que é muito legal.

A decisão de engravidar novamente, no entanto, não foi tão simples assim. Tici relembra que, no início, César Tralli não queria saber de formar família, mas apenas namorar com a apresentadora. Os dois chegaram a terminar o relacionamento por este motivo e, mais tarde, retomaram o namoro já com intenções diferentes.

- Quando eu namorava com o César, eu falei que queria casar e ter mais um filho e ele se assustou. Depois ele pensou bem e falou aí não sei se quero e a gente até interrompeu o namoro uma época. A gente pensava em coisas diferentes, eu queria construir uma família e ele queria namorar. E eu falei não tenho mais idade para ficar namorando. Eu gosto de rotina, sou aquela pessoa que gosta de rotina, família, eu me emociono com isso. Eu queria isso para mim, relembrou.

Por fim, os dois decidiram aumentar a família:

- Quando a gente voltou, ele quis casar, mas voltei com a cabeça: gosto dele, ele quer casar mas não ter filho, mas tudo bem, porque eu amo, então vou voltar e pronto. Para mim quando ele falou vamos tentar ter filho, dá um medinho. Será que eu vou dar contar? Mas falei vamos, era algo que eu queria há tanto tempo e é o homem da minha vida.

E, hoje, César Tralli já pensa em ser pai novamente:

- Ele não queria nem ter um, mas agora já quer outro!

A apresentadora ainda fez elogios ao maridão como pai, explicando que Tralli sempre soube dividir a atenção entre Rafa e Manu, não deixando que a primogênita tivesse ciúme das relações:

- César sempre foi muito paizão para a Rafa! Ela tinha quatro anos quando ele conheceu. Eu tinha babá direto e ela folgava a cada quinze dias, mas quando a gente começou a namorar ele falou: vamos fazer o seguinte, fim de semana você dá folga para babá e eu cuido com você. Eu achei muito bacana, porque nunca tinha pensado em ficar sozinha com ele e com minha filha. A gente abdicava de tudo, ficava só com ela. É muito difícil a gente sair para jantar e deixar a Rafa. A gente só deixa uma vez por semana, quando ela fica com o pai, e a gente vai fazer alguma coisa com os amigos.

No vídeo, Tici ainda revelou como tem passado o tempo com as crianças durante a quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus e também sobre o desejo de ter mais filhos. Sem grandes planos, a apresentadora apenas disse que está esperando a vontade de Deus