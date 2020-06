Ana Paula Siebert e Roberto Justus fazem festa para celebrar um mês de vida de Vicky

18/06/2020 | 11:11



Na última quarta-feira, dia 17, Vicky completou um mês de vida! Para não deixar a data passar em branco, Ana Paula Siebert e seu marido, Roberto Justus, fizeram uma festinha bem fofa.

A pequena veio ao mundo no dia 17 de maio e ganhou uma celebração em família! Além de seus papais, estava presente também Rafinha Justus, a filha do empresário com Ticiane Pinheiro.

No Instagram, Ana Paula revelou diversos cliques fofos e se derreteu na legenda:

Um mês da nossa Borboleta! Da minha doce menina... que veio para me transformar, no melhor que eu poderia ser! Te amo! Te amo! Te amo!

Em outro álbum postado, Ana Paula mostrou os detalhes da decoração da festinha, que contou com bastante borboletas e a cor rosa.

Nos comentários, alguns fãs elogiaram:

Já um mês, meu Deus como o tempo tá passando rápido. Parabéns, princesa, saúde e felicidades.

Ela é linda, parabéns pela filhota!!! Borboletinha.

Muito amor, né?