BMW M8 Gran Coupé Competition First Edition chega ao Brasil em agosto

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



18/06/2020 | 10:48



A BMW anunciou que o M8 Gran Coupé Competition First Edition deve chegar às concessionárias brasileiras a partir de agosto. Apesar de não divulgar preços, a fabricante adiantou que o País receberá apenas nove unidades do esportivo, que é produzido na fábrica de Dingonfing, na Alemanha.

O modelo é equipado com um motor 4.4L V8, que alcança 625 cavalos de potência e 750 Nm de torque, e funciona em conjunto com uma transmissão automática de oito velocidades. O sistema permite que o carro ultrapasse a marca de 300 km/h e acelere de zero a 100 km/h em 3,3 segundos.

Baseado no M8 Gran Coupé Competition, o First Edition chega com diferenciais exclusivos, como pintura Aurora Diamant Green Metalic, acabamento externo em GoldBronze e acabamento interno em fibra de carbono com badge numerado individualmente “First Edition 1/400”, revestimento em couro e faróis BMW Laserlight com yellow icon.