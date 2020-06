Como está sendo a reabertura dos hotéis no Brasil e no mundo

Paulo Basso Jr.

Uso de máscaras, higienização com ozônio, refeições em turnos, check-in digital, incentivo a passeios em áreas abertas… Diversos hotéis no Brasil e no mundo preparam medidas rigorosas para voltar a receber hóspedes após a paralisação provocada pela pandemia da covid-19.

Reabertura dos hotéis no Brasil e no mundo

A luxuosa rede Four Seasons, com um hotel em São Paulo e diversos espalhados pelo mundo, por exemplo, adotou um programa chamado Lead With Care. Baseado na experiência do Four Seasons Hotel New York, assim como na dos hotéis da rede em Riad e Mumbai, que forneceram acomodações gratuitas para equipes médicas que estão na linha de frente no combate à covid-19, o protocolo traz medidas como o treinamento de um supervisor de higiene em cada unidade.

Divulgação Aplicativo do Four Seasons permite fazer check-in e pedidos digitais

Entre as diretrizes de segurança destacam-se quartos desinfetados diariamente com produtos aprovados pela EPA (Environmental Protection Agency – Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos), áreas comuns limpas a cada hora, tecnologia de ozônio para purificação do ar e uso de lâmpada ultravioleta para esterilização dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Além disso, em todos as acomodações dos hotéis da rede foram colocados desinfetantes para as mãos e máscaras.

Refeições em turno e check-in digital

Diretrizes como capacidade reduzida em restaurantes e incentivo ao distanciamento social também fazem parte do protocolo do Four Seasons e serão adotadas por diversos outros hotéis espalhados pelo mundo.

O clássico Laticastelli, situado a menos de meia hora de Siena, na Toscana (Itália), prepara-se para reabrir as portas em julho com sinalizações especiais nas áreas comuns e diversas outras precauções. O check-in e o check-out, por exemplo, serão digitais, e as mesas das praças de alimentação estarão mais distantes do que antes.

Divulgação – Maggio Hotel Laticastelli, na Toscana

Com medidas semelhantes, o Hotel Fazenda Mazzaropi, localizado em Taubaté (SP), reabriu em 5 de junho, inicialmente, com 30% da capacidade. Segundo comunicado divulgado pelo estabelecimento, os quartos estão sendo higienizados com ozônio e há um intervalo de 72 horas entre uma ocupação e outra.

O sistema de bufê anteriormente adotado pelo restaurante foi trocado pelo à la carte, e as refeições estão sendo servidas em três turnos para evitar aglomerações. Além disso, as atividades da monitoria ao ar livre ou em espaços arejados vêm sendo privilegiadas.

Divulgação Hotel Fazenda Mazzaropi, em Taubaté

O novo protocolo do Hotel Fazenda Mazzaropi dita que rédeas e selas dos cavalos, pedalinhos, bicicletas e varas de pesca devem higienizados a cada uso. Fora isso, o uso de máscaras é obrigatório para todos os colaboradores e hóspedes, inclusive crianças.

Quem também está incentivando atividades em áreas abertas é o sofisticado Château Hotel Grand Barrail, situado no pequeno vilarejo medieval de Saint-Émilion, na França. Para isso, preparou pacotes como a “Estadia Serena”, na qual os hóspedes recebem uma cesta de piquenique para duas pessoas, que pode ser desfrutada nos jardins do hotel ou nos arredores. Já no “Estadia no Coração da Vinhas”, além da hospedagem nos apartamentos em frente aos vinhedos e da cesta de piquenique, duas bicicletas estarão à disposição para quem quiser explorar a região.

Divulgação Château Hotel Grand Barrail

Medição de temperatura

No Brasil, o Hotel Jurerê Beach Village, em Florianópolis, estabelecerá cuidados ainda maiores ao reabrir em julho. Além de capacidade reduzida, incentivo ao distanciamento social e disponibilização de álcool gel 70% em vários pontos do hotel, o empreendimento checará a temperatura corporal na entrada, desinfectará bagagens no check in, usará tapetes sanitizantes e manterá desligado o sistema de ar-condicionado central.

Daniel Babinski – Divulgação Hotel Jurerê Beach Village

Os serviços e áreas de alimentação, lazer, convivência, atividades físicas e sociais funcionarão de acordo com às leis vigentes no momento da abertura. Por hora, a permanência ou circulação em espaços comuns como academias, saunas, salas de reunião, piscinas e playground deve ser proibida. Os elevadores também serão usados, ao mesmo tempo, apenas por pessoas que dividem as suítes.

Kits de higiene e transfer privativo

Com reabertura prevista para 1º de julho, o Hotel Fazenda Dona Carolina, situado em Itatiba, no interior de São Paulo, é mais um que adotará diversas medidas de segurança na retomada das atividades. No início, estarão disponíveis apenas 50 acomodações e o check-in será individualizado para evitar o acúmulo de pessoas na fila.

Ao chegar, o hóspede imediatamente receberá um kit de higiene com máscara, lenço e luvas descartáveis, além de um um frasco de álcool em gel.

Divulgação Hotel Fazenda Dona Carolina

Para os hóspedes do luxuoso Txai Resort Itacaré, na baiana Costa do Cacau, haverá ainda mais regalias. Ao desembarcar no aeroporto de Ilhéus, será possível usufruir uma sala VIP enquanto um funcionário realiza o controle de etiquetagem e sanitização das malas.

O transfer do aeroporto para o hotel será privativo e de uso individual para cada família. Também a partir de agora, o check-in será realizado na véspera, por meio da central de reservas, diminuindo o contato físico no momento da chegada.

Divulgação Txai Resort Itacaré

O Txai divulgou que seus colaboradores foram treinamentos para reforçar os processos de segurança, que incluem respeitar a distância segura entre cadeiras, espreguiçadeiras e mesas em todas as áreas sociais. Caso aconteça alguma emergência, o resort disponibilizará enfermaria 24 horas por dia.

Selo de segurança

Em Portugal, há hotéis que reabriram ostentando a nova certificação de segurança e higiene desenvolvido no país, o selo “Safe & Clean”, com diversas diretrizes de saúde e segurança internacionais e portuguesas. É o caso do Hotel Sublime Comporta, no interior. Grandes estabelecimentos da capital Lisboa, porém, voltarão às atividades apenas em julho, a exemplo do Bairro Alto Hotel.

Alguns hotéis espalhados pelo mundo devem levar ainda mais tempo para reabrir. O Alto Atacama, na região do Atacama, no Chile, funcionará apenas a partir de 1º de agosto.

Promoções e investimentos

As medidas de segurança ditam as regras da reabertura dos hotéis no Brasil e no mundo mas alguns estabelecimentos também aproveitem o momento para criar promoções ou expandir a estrutura. O sofisticado Casa de Uco, em Mendoza, na Argentina, reabre em 1º de julho com diárias disponíveis a partir de US$ 390. Em outras temporadas, o valor no mês partia de US$ 450.

Divulgação Half Moon, em Montego Bay, na Jamaica

Na Jamaica, cujas fronteiras foram reabertas em 15 de junho, diversos hotéis aproveitaram o tempo parados para crescer. O Half Moon, em Montego Bay, por exemplo, tirou do forno a a Great House Ocean Suite. com vista para o pôr do sol. Na mesma cidade, o Round Hill Hotel and Villas está com um novo restaurante. Já o Geejam Hotel, em Port Antonio, ganhou 12 quartos novos.

