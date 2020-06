Flávio diz que prisão de Queiroz é movimento para atacar Jair Bolsonaro

18/06/2020 | 10:36



O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, se manifestou após a prisão de seu ex-assessor Fabrício Queiroz nesta quinta-feira, 18, em Atibaia (SP). Queiroz estava num imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro e do presidente da República, e será levado para o Rio de Janeiro ainda nesta quinta-feira.

"Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá! Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro", escreveu Flávio. "Em 16 anos como deputado no Rio nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o Presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo! O jogo é bruto!"

Queiroz é investigado um suposto esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio e por lavagem de dinheiro em transações imobiliárias com valores de compra e venda fraudados. Os mandados de busca e apreensão e de prisão contra Queiroz foram expedidos pela Justiça do Rio e a prisão foi feita na Operação Anjo da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo.