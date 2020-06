Porteiro desliga energia de condomínio e impede assalto em Santo André

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



18/06/2020



Dois homens invadiram um condomínio de classe média alta no bairro Jardim, em Santo André, ontem (17). O porteiro do local percebeu que os suspeitos fariam assaltos nos apartamentos do local e desligou a força do prédio, deixando um suspeito preso dentro do elevador, até a chegada da Polícia Militar.

Durante o tempo que ficou dentro do elevador, o homem tentou abrir a porta com uma ferramenta, mas não conseguiu. O outro suspeito conseguiu fugir.

Segundo informações iniciais, o porteiro informou à polícia que o rapaz preso no elevador se identificou como sobrinho de um morador para conseguir entrar. Mesmo após liberar sua entrada, o profissional desconfiou e chamou a polícia.

