Principais parques nacionais dos EUA reabrem; confira fotos

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



18/06/2020 | 08:18



Após alguns meses fechados por conta das medidas de distanciamento social, os principais parques nacionais dos Estados Unidos começaram a reabrir nos últimos dias. A medida de flexibilização, porém, ainda é contida, mas incentivada para quem deseja passear em ambientes externos.

No site do Serviço Nacional de Parques (NPS) dos EUA há o seguinte aviso “Seguindo as orientações da Casa Branca, Centros de Controle e Prevenção de Doenças e autoridades estaduais e locais de saúde pública, estamos aumentando o acesso e os serviços em uma abordagem faseada em todo o Sistema Nacional de Parques”.

Recomendações como uso de máscaras, capacidades reduzidas e distanciamento de até dois metros entre as pessoas devem ser seguidas.

Principais parques nacionais dos EUA

Para quem ainda não pode viajar para os EUA, o Rota de Férias preparou um álbum com fotos incríveis dos principais parques nacionais do país. Confira: