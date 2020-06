Franscisco Lacerda



17/06/2020 | 23:59



A falta de controle sobre os processos de compras durante a pandemia por parte de alguns municípios fez com que a opinião pública voltasse seus olhos ao Grande ABC. São Bernardo e Mauá ganharam as manchetes da imprensa por suspeita de superfaturamento em contratos relacionados a programas de combate à Covid-19. Os casos são tão graves que mereceram atenção especial do MPF (Ministério Público Federal), que emitiu ontem recomendação aos prefeitos das sete cidades para que aumentem a transparência dos dados relativos à aquisição ou contratação de produtos e equipamentos destinados ao enfrentamento do novo coronavírus.

O oportuno alerta do MPF vem ao encontro do que este jornal sempre defendeu. A falta de transparência está na raiz das denúncias de mau uso do dinheiro público. O acesso fácil e claro a informações sobre a aplicação dos recursos públicos nas políticas de combate ao novo coronavírus dificulta a realização de negócios ilícitos. Como muito bem disse o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Louis Brandeis, “a luz do Sol é o melhor detergente”.

Desde que a alta capacidade de contágio do novo coronavírus e a necessidade de criar retaguarda para cuidar dos doentes de Covid-19 foram utilizadas como justificativas para flexibilizar os mecanismos de controle do gasto de dinheiro público, este Diário passou a dedicar parte razoável do noticiário a episódios que relatavam abusos de gestores. Mais de uma vez, inclusive neste espaço, alertou os prefeitos para que redobrassem a fiscalização sobre os processos de compra de equipamentos e contratação de serviços. Alguns deles, ao que parece, infelizmente ignoraram os alertas.

A ideia do jornal, naquele primeiro momento, era justamente evitar o constrangimento dos sete prefeitos. O que, lá atrás, veio em forma de aconselhamento agora chega na forma de puxão de orelha. Que os holofotes do MPF sirvam para que determinadas rotas sejam corrigidas. É preciso respeitar o dinheiro público em todos os períodos, ainda mais quando disso depende a preservação de vidas.