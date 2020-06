Andreense reclama de demora em atendimento na saúde pública

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



17/06/2020 | 19:35



Após sentir fortes dores no rim, o andreense Flávio Beloni, 69 anos, foi levado pela família, por volta de 14h da terça-feira (16), até a UBS (Unidade Básica de Saúde) no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. O filho, Cauê, 32, reclama que levou muito tempo para conclusão do diagnóstico, realizado nesta quarta-feira, por volta das 16h, quando foi internado no Centro Hospitalar Municipal. Prefeitura diz que reclamação da demora não procede.

Após passar pela UBS, Beloni foi transferido ontem, por volta de 18h, para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jardim Santo André. Segundo o filho de Beloni, Cauê, 32, o paciente foi encaminhado novamente, por volta das 3h já desta quarta-feira, para o Centro Hospitalar Municipal.

Ele lamentou a demora para conclusão do atendimento. “Estamos com ele sentado esperando o médico liberar a internação, que não acontece. Falam que vão fazer exames, passam de um médico para o outro e continuamos no banco esperando”, disse no início da tarde desta quarta-feira.

Por volta das 16h, Beloni foi internado após conclusão, segundo Cauê, de estar com Covid. O filho afirmou que o diagnóstico foi dado após ser realizado exame de tomografia. “E todo esse tempo ele ficou na recepção do hospital, provavelmente infectando outras pessoas lá também”, criticou.

De acordo com a prefeitura de Santo André, confirmou que o paciente deu entrada no pronto-socorro do Centro Hospitalar Municipal oriundo da UPA Jardim Santo André. “Porém, a informação de que ficou 24 horas em espera não procede. Todos os exames necessários para o diagnóstico de seu quadro foram solicitados para embasar a decisão da equipe médica (por internação ou alta). Foi prestada a devida assistência e informações sobre os exames e as condutas foram passadas por médico e enfermeira para a acompanhante do paciente, que permaneceu internado.”

Segundo Cauê, o problema de saúde do pai começou dia 8, quando teve hemorragia no intestino, inchaço e dores no corpo. Foi para a UBS (Unidade Básica de Saúde) no Recreio da Borda do Campo, em seguida para UPA Jardim Santo André e internado, posteriormente, no Centro Hospitalar Municipal. Ele teve alta dia 12.