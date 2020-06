Inglês volta com vitória do City, falhas de David Luiz e erro da tecnologia

17/06/2020 | 18:58



Paralisado por pouco mais de três meses, o Campeonato Inglês foi retomado nesta quarta-feira com dois jogos bastante movimentados, ainda que sem a presença de público nas arquibancadas. No principal jogo do dia, o Manchester City venceu o Arsenal por 3 a 0, se aproveitando da tenebrosa atuação de David Luiz. Já Aston Villa e Sheffield United empataram por 0 a 0, em duelo marcado por falha no sistema que detecta se a bola ultrapassou a linha do gol.

Em comum no confronto, além da realização com os portões fechados, a manifestação das equipes em apoio ao movimento "Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em português), com os atletas se ajoelhando no gramado.

David Luiz começou a partida entre os reservas do Arsenal, mas precisou ser acionado porque Pablo Marí, ex-Flamengo, se lesionou - antes, também por contusão, o time londrino havia perdido Xhaka. E Eric Garcia também deixou o campo antes do fim após uma forte trombada com Ederson.

No fim do primeiro tempo, já nos acréscimos, David Luiz falhou ao tentar cortar cruzamento da intermediária, deixando a bola livre para Sterling marcar. Na etapa final, aos quatro minutos, após Mahrez tomar a sua frente, ele cometeu pênalti. Foi expulso e ainda viu De Bruyne converter a cobrança. Novamente nos acréscimos, em lance iniciado por ótimo lançamento de Fernandinho, Foden marcou aproveitando rebote de finalização de Agüero que havia acertado a trave.

Com o triunfo, o Manchester City acaba com a possibilidade de o Liverpool ser campeão no fim de semana. Afinal, a nove rodadas do fim, a distância entre os clubes está em 22 pontos, com o City tendo chegado aos 60, na segunda posição. Já o Arsenal é apenas o nono colocado do Campeonato Inglês, com 40.

Antes, na retomada oficial do torneio, em Birmingham, Aston Villa e Sheffield United não saíram do 0 a 0. O placar poderia ter sido diferente, pois aos 41 minutos do primeiro tempo, após Norwood cobrar falta, o goleiro Nyland saltou e se desequilibrou, caindo dentro da própria meta com a bola nas mãos. O sistema tecnológico, porém, não apontou o gol. O resultado deixou o Sheffield com 44 pontos, na sexta posição. E o Aston Villa é o penúltimo colocado, com 26.