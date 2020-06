Kim Kardashian está fazendo de tudo para salvar seu casamento com Kanye West - até terapia de casal online

17/06/2020 | 18:10



Já não é de hoje que os rumores indicam que o casamento de Kim Kardashian e Kanye West estaria por um fio. Dessa vez, segundo informações do Mirror, uma fonte contou que a empresária está em uma missão para fazer com que o seu relacionamento com o rapper volte a ser o que era.

Os boatos recentes apontam que o casal tem discutido bastante após passar mais tempo junto durante a quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. Agora, Kim está fazendo o possível para salvar o seu casamento em meio a indicações de que ambos estariam até mesmo cogitando passar um tempo separados.

A fonte deu os seguintes detalhes:

- Kim está realmente chateada com a forma como o casamento foi retratado nas últimas semanas, e está realmente pressionando o relacionamento que já está em uma situação estressante, já que eles estão em casa com os quatro filhos pequenos. Como qualquer casal, eles têm seus problemas, mas ela está em uma missão para colocar tudo de volta nos trilhos. Ela já está planejando algumas noites românticas em lugares recém abertos em Los Angeles (...) e acha que isso é uma boa maneira de mostrar a união publicamente. Ela também arranjou sessões de terapia de casal online.

A pessoa próxima ainda informa:

- Kim não pode suportar a ideia de passar por mais um divórcio. Ela aprendeu bastante com seus relacionamentos fracassados e as armadilhas a evitar.

E ela insiste que sabe que ela e Kanye têm o que é preciso para enfrentar tudo, dado que o relacionamento deles é construído sobre uma base sólida de amizade.