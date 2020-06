Viviane Araújo fala sobre ter filhos: -Eu quero muito e já estou me programando

17/06/2020 | 17:11



Recentemente, o colunista Leo Dias afirmou que Viviane Araújo tinha sido vista em uma clínica de reprodução assistida no Rio de Janeiro. Desta vez, durante uma live realizada ao lado de Raissa Oliveira, Rainha de Bateria da Beija-Flor e jornalista, a atriz falou abertamente sobre as intenções de engravidar.

Viviane confessou que estava se programando para que a gravidez acontecesse ainda no segundo semestre de 2020, mas que a pandemia do novo coronavírus mudou o rumo de seus planos:

- Eu quero muito, estou me programando agora e já estou em processo de planejar e ver como vai ser. Se vai ser fertilização, se não vai. Comecei a fazer os exames para ver como está funcionando tudo. Estou me programando para o ano que vem. Eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Nunca me cobrei. Acho que agora é o momento. Se não fosse a pandemia, seria para agora, para o segundo semestre. Eu já estaria terminando de fazer o trabalho que eu estava começando, mas aí tivemos que parar tudo na Globo. Então, tenho que esperar. Terminando esse projeto que eu já estou dentro, seguirei com os planos.

- Mas você está se planejando para desfilar grávida no Carnaval?, perguntou Raissa.

Foi aí que, animada, Viviane comentou:

- Lógico! Pensei que teria que ser em agosto para eu estar com cinco, seis meses, para estar com uma barriga legal. Mas, agora, tudo depende do trabalho.