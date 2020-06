Filho caçula de Patricia Abravanel dá os primeiros passos com o incentivo do irmão mais velho

17/06/2020 | 17:10



Patricia Abravanel compartilhou um vídeo fofíssimo em seu perfil oficial do Instagram! A apresentadora do Topa Ou Não Topa gravou o filho caçula, Senor, de pouco mais de um ano de idade, dando os seus primeiros passos. E sabe quem estava incentivando o pequeno a andar? O primogênito de Patricia, Pedro, que comemorou muito a conquista do irmãozinho.

A filha de Silvio Santos ainda contou que o caçula gostou tanto desse negócio de andar que, agora, não para quieto em casa!

Hoje o Senor tomou coragem e logo depois desses passos começou a andar para todo canto, desequilibrando, mas levantando cheio de confiança para recomeçar sem a ajuda de ninguém! Achei tão lindo o Pedro ser coadjuvante e ao mesmo tempo tão protagonista quanto o irmão nesse show que pude registrar com a câmera, escreveu a apresentadora.

Muito amor, não é?