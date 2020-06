Conheça os personagens principais da série 'Godfather of Harlem'

17/06/2020 | 16:54



Com estreia marcada para sexta-feira, 19, às 22h15, no Fox Premium, a série Godfather of Harlem é inspirada na vida de "Bumpy" Johnson (Forest Whitaker), um dos chefes mafiosos mais notórios dos Estados Unidos. Em seus dez episódios, vamos acompanhar a história de Bumpy, começando em 1963, imediatamente após ele sair da prisão, e regressar ao Harlem, Nova York. Mas, após esse tempo recluso, percebe que a vizinhança que ele governava não existe mais. As ruas estão controladas pela máfia italiana e Bumpy precisará enfrentar a família Genovese para recuperar o poder.

Conheça a seguir, os personagens principais da história:

Bumpy (Forest Whitaker) - Gângster ficou conhecido como "o Robin Hood do Harlem".

Vincent "Chin" Gigante (Vincent Donofrio) - Ex-boxeador e líder dos Genovese.

Detroit Red (Nigél Thatch) - Radical islâmico e amigo de "Bumpy", também conhecido como Malcolm X.

Adam Clayton Powell Jr. (Giancarlo Esposito) - Célebre ativista dos direitos civis.

Mayme Johnson (Ilfenesh Hadera) - Mulher de Bumpy.

Elise Johnson (Antoinette Crowe-Legacy) - Filha de Bumpy.

Guapo Boricua (Luis Guzmán) - É o braço direito de Bumpy.

Confira o trailer de Godfather of Harlem: