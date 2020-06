Presidente do Fed diz que BC dos EUA não está pensando em subir taxas de juros

17/06/2020 | 16:00



O presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 17, no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, que a economia dos Estados Unidos enfrenta o maior choque econômico em muitas décadas e que, por isso, o Banco Central americano não está "pensando em subir as taxas de juros".

"A recessão é profunda, embora poderá não ser longa", reconheceu Powell. "Vamos apoiar a economia com instrumentos que possuímos. Queremos voltar a ter a taxa de desemprego de 3,5%", acrescentou.

Powell reafirmou que o BC do país adotará os mecanismos necessários para atingir esse objetivo.

"Estamos em recuperação. O consumo e emprego estão melhorando e vamos continuar a ver este movimento", disse ele.