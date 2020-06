Sargento do Baep de São Bernardo teria matado jovem Guilherme na Zona Sul de São Paulo

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



17/06/2020 | 14:31



Nesta terça-feira (17), a Polícia Civil apontou o sargento Adriano Fernandes de Campos, 41 anos, do Baep (Batalhão de Ações Especiais), de São Bernardo, como um dos autores da morte do adolescente Guilherme Silva Guedes, 15. A investigação segue em andamento para confirmar a suspeita pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e pela Corregedoria da PM (Polícia Militar).

O adolescente desapareceu na madrugada do último domingo (14), na Vila Clara, Zona Sul de São Paulo. Seu corpo foi encontrado horas depois na cidade de Diadema, com dois tiros na cabeça e marcas de agressão.

Segundo informações iniciais, o sargento Adriano fazia a segurança de um canteiro de obras ao lado da casa de Guilherme. Ele foi identificado como um dos autores do crime, mas ainda não foi encontrado. Com isso, ainda segundo a polícia, antes da realização da perícia, não é possível afirmar que foi ele quem atirou no adolescente. Um outro PM, identificado como Paulo, também é suspeito de ter participado da morte.

Os dois policiais foram flagrados por uma câmera de segurança. Conforme a Polícia Civil, em determinando momento do vídeo, é possível observar Adriano com uma arma de fogo em mãos. O adolescente Guilherme teria sido vítima de uma vingança.

Questionada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) confirmou que o caso segue em investigação e que a "autoridade policial (DHPP e Corregedoria da PM) identificou um suspeito e trabalha para elucidação dos fatos e prisão dos responsáveis", declarou em nota.

O Diário questionou também a Prefeitura de São Bernardo e aguarda uma resposta.