Flávia Alessandra e Otaviano Costa dão detalhes sobre vida sexual na quarentena

17/06/2020 | 15:10



Flávia Alessandra e Otaviano Costa abriram o jogo sobre a convivência na quarentena! Em entrevista à revista Ela, o casal entregou uma série de detalhes sobre a rotina da família durante o isolamento social e, de quebra, até revelaram como está a vida sexual nos últimos tempos.

- A gente brinca que a quarentena não vai nos matar quanto casal. Vamos sobreviver, por mais que haja muitos desafios. É um cenário triste, mas temos que lidar com muito amor, começou o ator.

Para Flávia, a nova rotina por conta da quarentena não está fácil, principalmente pelo do acúmulo de tarefas que não faziam parte da vida da família. Porém, declarou que o segredo é manter a calma quando as coisas ficam mais difíceis.

- Acho que ficamos muito juntos, mas nunca com esse estresse no ar e incertezas, afirmou Flávia.

E Otaviano completou:

- Estamos tentando filtrar um pouco essa tristeza para dentro de casa, para não jogar para baixo as nossas filhas, especialmente a mais novinha. Até deixamos claro para ela que não são férias, mas a quarentena por conta de um vírus, tentamos não construir um cenário muito trágico para ela.

Giulia, de 20 anos de idade, e Olivia, de nove anos, estão passando pela quarenta ao lado dos pais.

- A Giulia é a mais velha e ao mesmo tempo eu sinto que está sendo quase que um chorinho final. Ela está dando os passos dela, e sei que daqui a pouco vai seguir o seu rumo. Há muito tempo, não ficávamos tanto tempo juntas.

Segundo Otaviano, o tempo com a filha mais nova também está sendo ótimo para sua relação com ela.

- Agora está tudo on-line. A Olívia, mais novinha, está estudando à tarde, focada, e também demandando nossa atenção em vários momentos. Mas isso também gera um aprimoramento da nossa função paterna em casa, afirmou ele, contando também que a família definiu tarefas para cada um da casa.

Já sobre a vida sexual, o casal foi sincero:

- É um segredo que não podemos revelar tanto, mas não temos nada para reclamar, começou Otaviano.

Flávia contou que, pelo fato de estar toda a família em casa, os momentos a sós acabam ficando segundo plano.

- Não temos nada para reclamar, mas também não estamos vivendo de uma forma intensa, porque estamos com Olívia, que tem nove anos. Ela está num momento de transição, como fiz com a Giulia, começando a estimulá-la a dormir sozinha. Aí veio isso tudo, e recuamos. Acaba que ela está dormindo com a Giulia ou com a gente, tendo muitos questionamentos e pesadelos. Então, não estamos vivendo essa lua de mel intensamente, porque temos companhia, às vezes.

Porém, Otaviano garantiu:

- Mas somos criativos, gente!

Por fim, os dois refletiram sobre a vida após a quarentena.

- O mundo vai ser diferente. Se a gente não sair diferente, a gente não aprendeu nada, disse Otaviano.

E Flávia completou, dizendo:

- Tudo precisa ser revisto. As relações, o olhar ao próximo, a empatia, a solidariedade. Se hoje vivemos tudo isso pela discrepância social que a gente tem, essa discrepância vai aumentar depois.

Por fim, o casal falou sobre os inúmeros boatos de separação que já tiveram que enfrentar!

- A gente tira a maior onda com isso. Brincamos, falando sério, e as pessoas embarcam. Eu já engravidei tanto, já separei tanto..., disse a atriz.

- Eu já saí de casa umas três vezes, finalizou Otaviano.