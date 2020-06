Aos 88 anos de idade, Stênio Garcia se revolta com notícia de que estaria vivendo em situação de extrema pobreza

17/06/2020 | 15:11



Stênio Garcia fez um post esclarecedor nesta quarta-feira, dia 17, no Instagram. O ator usou o perfil da esposa, Marilene Saade, e afirmou ter sido vítima de uma fake news, que dizia que ele estaria vivendo em situação de extrema pobreza após encerrar o seu contrato com a Rede Globo, em março deste ano. Na publicação, Stênio mostrou revolta com a afirmação falsa e pediu para que as pessoas prestassem mais atenção nas coisas que compartilham na internet. Confira abaixo:

Estou vindo aqui porque fui surpreendido com uma #fakenews dizendo que estava vivendo na extrema pobreza. Pegaram uma foto de cena do personagem Bino, que era um caminhoneiro muito bem sucedido na série, mas na foto ele devia ter caído numa lama ou coisa qualquer e estava parecendo abandonado mesmo, com certeza as aventuras do Pedro e do Bino. Acho que temos que esclarecer e acabar com essa história de inventarem notícias falsas porque isso deveria ser crime. Aqui está minha postagem de como estou na quarentena e se vocês arrastarem para o lado, vão ver a maldade que estavam fazendo. Ninguém pode usar o nome de ninguém sem autorização e muito menos divulgar inverdades. O que é isso??? Será melhor o anonimato? Sim, mas ano que vem completo 60 anos de TV e 70 de carreira, o que torna impossível passar imperceptível. Peço que todos se unam e não deixem pessoas ruins propagarem essas #fakenews. Se cuidem, fiquem bem e assim que a vacina sair vamos nos ver no teatro, no cinema e por aí.

Complicado, não é?