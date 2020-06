Ford apresenta a versão final do novo Mustang Mach 1

Da Redação

Do Garagem360



17/06/2020 | 14:18



A Ford apresentou nos Estados Unidos a versão final do novo Mustang Mach 1, edição especial limitada do cupê fastback que voltará a ser vendida na América do Norte no segundo trimestre de 2021, depois de 17 anos.

Novo Mustang Mach 1

Inspirado no feito de Chuck Yeager, o primeiro a quebrar a barreira do som – Mach 1 – o Mach 1 original foi criado em 1969 e quebrou 295 recordes de velocidade e resistência nas pistas.

Como o original, o novo Mach 1 faz uma ponte entre os modelos Mustang GT e Shelby, trazendo motor V8, aprimoramentos na aerodinâmica, na suspensão e no cockpit, além de visual exclusivo.

“Estilo marcante, grande aceleração e velocidade – o Mach 1 tem tudo”, diz Jim Farley, COO da Ford. “Este é um daqueles Mustangs especiais que realmente colocam um sorriso no rosto dos seus proprietários, entusiastas e fãs – incluindo eu – e nunca houve um momento melhor para trazer de volta o Mach 1 e torná-lo global.”

Divulgação/ Ford O novo Mach 1 faz uma ponte entre os modelos Mustang GT e Shelby

O novo Mach 1 é o Mustang com motor V8 5.0 preparado para as pistas, graças a uma nova frente e peças da Ford Performance emprestadas dos modelos Mustang Shelby GT350 e Shelby GT500, além de um pacote especial de dirigibilidade.

Equipado com motor V8 5.0 calibrado com mais de 480 cv de potência a 7.000 rpm e 58 kgfm de torque a 4.600 rpm, o Mach 1 é uma justa homenagem ao modelo nascido há mais de 50 anos. O seu motor usa componentes revisados do Shelby GT350, como o coletor de admissão e o radiador de óleo do motor com capacidade 50% maior de refrigeração.

A nova versão conta com uma frente aerodinâmica exclusiva e várias peças da Ford Performance, incluindo a transmissão manual Tremec 3160 de seis velocidades do Shelby GT350. Pela primeira vez a Ford equipou a transmissão com “rev-matching”, usando também o radiador de óleo do GT350 e a embreagem de disco duplo e câmbio curto do Mustang GT.

Haverá também a opção da transmissão automática SelectShift de 10 velocidades, com conversor de torque atualizado e calibração exclusiva para maior performance. Um segundo resfriador de óleo a ar aumenta em 75% a capacidade de resfriamento.

Divulgação/ Ford O novo Mach 1 é o Mustang com motor V8 5.0

Estilo Mach 1

A grade dianteira do novo Mach 1 remete ao original, com recorte em formato de nariz de tubarão e o emblema do cavalo no centro. Detalhes em cinza e preto fosco em todo o veículo criam um visual sofisticado.

As novas rodas pretas de alumínio, de 19×9,5 polegadas na frente e 19×10 polegadas na traseira são uma versão moderna das clássicas rodas estilo Magnum 500. O pacote Handling – disponível exclusivamente com a transmissão manual Tremec 3160 de seis velocidades – inclui rodas de 19×10,5 polegadas e 19×11 polegadas e difusor dianteiro com maior “downforce”.

Divulgação/ Ford A grade dianteira do novo Mach 1 remete ao original, com recorte em formato de nariz de tubarão e o emblema do cavalo no centro

As opções de cores da carroceria são cinza Fighter Jet, prata Iconic, preto Shadow, branco Oxford, azul Velocity, laranja Twister, vermelho Race e amarelo Grabber, com faixas laterais e no capô em preto fosco com listras contrastantes em vermelho, branco e laranja.

O interior tem painel de instrumentos exclusivo com detalhes em alumínio e um emblema entalhado com o número do chassi do veículo. Os bancos de couro preto trazem uma faixa laranja contrastante, uma herança Mach 1.

Alto desempenho

O Mach 1 tem um design dianteiro exclusivo, com novas grades dianteiras e laterais que contribuem para o seu visual único e para os requisitos mais exigentes de aerodinâmica e refrigeração.

O novo divisor dianteiro melhora o desempenho na pista e cria uma aparência mais agressiva, trabalhando em conjunto com o spoiler traseiro para trazer o equilíbrio dinâmico ideal. O Mach 1 tem “downforce” 22% maior que o Mustang GT com Pacote de Performance Nível 1, e com o Pacote Handling a diferença chega a cerca de 150%.

Para melhorar a resistência, foram adicionados dois trocadores de calor laterais – um para resfriar o óleo do motor e outro para o óleo de transmissão –, além do sistema de refrigeração do eixo traseiro e do difusor inferior do Shelby GT500.

Divulgação/ Ford O Mach 1 conta com grades dianteiras e laterais que contribuem para o seu visual e para os requisitos de aerodinâmica e refrigeração

Uma nova cobertura do assoalho, a atualização aerodinâmica mais importante do veículo, avança 20 polegadas a mais para trás que o Mustang GT Performance Pack para suavizar e aumentar o fluxo de ar sob a frente do carro. Suas asas inferiores aumentam a força descendente e também auxiliam no resfriamento dos freios.

Para melhorar a dirigibilidade, o Mach 1 traz também uma nova calibração da suspensão MagneRide, direção elétrica com eixo mais rígido e nova calibração, barras estabilizadoras e molas dianteiras mais rígidas, booster de freio do Mustang GT Performance Pack nível 2, pneus Michelin PS4 e subquadro traseiro com buchas mais rígidas.

Para saber mais, confira no vídeo disponibilizado pela montadora.

Evolução do Mustang

Assista ao vídeo que mostra a evolução do esportivo e veja fotos na galeria: