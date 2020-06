Com jogos apenas em BH, Federação Mineira agenda retorno do Estadual para julho

17/06/2020 | 13:11



Após uma reunião nesta quarta-feira, a Federação Mineira de Futebol (FMF) agendou a data para o retorno do Campeonato Mineiro: 26 de julho. Apesar deste planejamento, a retomada ainda depende de um aval do Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais (COES-MG), órgão que está na linha de frente contra a pandemia do novo coronavírus. Ainda não há uma data para essa resposta.

Nos planos da FMF, a competição estadual seguirá com o mesmo formato que foi decidido no Conselho Arbitral que reuniu todos os times, ainda no final do ano passado. Faltando duas rodadas para o encerramento da primeira fase, os quatro primeiros times se classificam às semifinais, que assim como a decisão, serão disputadas em rodadas de ida e volta. A expectativa é que a grande final aconteça em 12 de agosto.

A única mudança será que todos os jogos, daqui para frente, serão disputados em uma cidade única - provavelmente na capital Belo Horizonte - com portões fechados e seguindo todas as medidas de segurança contra a covid-19. As partidas, que devem acontecer no meio e no final de semana, serão disputadas no Sesc Venda Nova, no estádio Independência, no Mineirão e também há chances de acontecerem nos Centros de Treinamentos de Atlético-MG e Cruzeiro.

Participaram da reunião o Secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, o presidente da FMF, Adriano Aro, e o diretor de competições, Leonardo Barbosa, além de representantes dos departamentos médicos de Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG.