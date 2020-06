Meghan Markle é descrita em biografia como viciada em fama, enquanto Harry é definido como patético

17/06/2020 | 13:10



Desde que entrou - e saiu - da família real, Meghan Markle tem dado o que falar, principalmente por conta de rumores de que não se daria bem com alguns membros, como Kate Middleton. Agora, mais fatos foram revelados sobre a esposa de príncipe Harry em uma biografia intitulada Meghan and Harry: The Real Story, escrita por Lady Colin Cambell. O título, em português, pode ser traduzido como Harry e Meghan: A História Verdadeira.

Segundo a Page Six, que teve acesso a alguns trechos do livro, a autora diz que Meghan quer um dia concorrer à presidência dos Estados Unidos e que a Inglaterra não faz isso por ela. Lady Colin ainda descreve a Duquesa de Sussex como uma operadora... uma viciada em fama, que já teve vários homens.

Depois, Lady Colin ainda diz que toda a vida de Meghan é uma atuação e que Harry estava desesperado para conhecer alguém e que ele é usado como um suporte pela esposa. A autora ainda define o irmão de príncipe William como patético.

Em determinado momento, ela diz o seguinte:

Essa pessoa não é mais adequada à vida da realeza do que Angelina Jolie seria ao boxe competitivo.

Ela se inflou além do direito natural. Desde que ela sempre quis ser uma estrela, ela tem essa propensão ao exagero.

Quanto a Harry, ele deveria ter sido instrutivo. Esse absurdo que ela não sabia muito sobre ele ... quero dizer, por favor. Ela o procurou em livros.

E ela dá um tapinha nele: bom menino. Ela até responde por ele.

A autora ainda informa que Meghan planejou acordos financeiros para si mesma desde o início:

Ela entrou no casamento com a intenção de embarcar em empresas comerciais. Isso é algo proibido para os membros da realeza.

Eita!