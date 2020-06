Ferj anuncia horários da retomada do Carioca com Bangu x Flamengo nesta quinta

17/06/2020 | 12:38



A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) publicou nesta quarta-feira em seu site oficial, depois da finalização do Conselho Arbitral no início da madrugada, as datas e os horários da retomada do Campeonato Carioca. Pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual, Bangu e Flamengo será o primeiro jogo da volta nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio do Maracanã.

A sugestão das datas para a retomada do futebol no Rio de Janeiro estão mantidas, com a condicionante da publicação oficial do aval do governo estadual. Caso este não seja publicado até esta quarta-feira, assim que acontecer o primeiro jogo será realizado no dia seguinte.

O Vasco entrará em campo neste domingo, às 16 horas, no estádio de São Januário, contra o Macaé. Inicialmente estava previsto que todos os jogos seriam realizados em apenas três estádios da cidade do Rio de Janeiro - Maracanã, Engenhão e São Januário -, mas no site da Ferj constam partidas em Conselheiro Galvão (Madureira x Resende) e Luso Brasileiro (Portuguesa-RJ x Boavista).

Botafogo e Fluminense tiveram os seus jogos mantidos para esta segunda-feira. O time alvinegro tem duelo marcado contra a Cabofriense para o Engenhão, às 17h30. Já o confronto do clube tricolor diante do Volta Redonda está agendado para 20 horas, no Maracanã.

Após a conclusão do Conselho Arbitral, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falou em recorrer à Justiça Desportiva para remarcar os jogos do clube para julho e o mandatário do Botafogo, Nelson Mufarrej, afirmou que o time não tem como cumprir a determinação da Ferj.

Durante o Conselho Arbitral, o presidente do Madureira, Elias Duba, apelou para que Botafogo e Fluminense revissem as suas posições. E o vice-presidente de futebol do Volta Redonda, Flávio Horta, afirmou entender que os dois clubes que optaram por não treinar, quando tinham autorização pelas autoridades, não podem servir de argumento agora de que não têm condições de jogar.

Confira a quarta rodada da Taça Rio:

18/06 (quinta-feira)

21 horas

Bangu x Flamengo

19/06 (sexta-feira)

15h30

Portuguesa-RJ x Boavista

21/06 (domingo)

15h45

Madureira x Resende

16 horas

Vasco x Macaé

22/06 (segunda-feira)

17h30

Botafogo x Cabofriense

20 horas

Fluminense x Volta Redonda