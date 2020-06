Paper Excellence vai fechar fábrica de celulose no Canadá por covid-19

17/06/2020 | 12:20



A Paper Excellence, empresa de origem indonésia, anunciou que está fechando a fábrica de celulose em Mackenzie, British Columbia (Canadá) a partir da última semana de junho. Em comunicado publicado no site empresa no último dia 11, a PE afirma ter investido consideravelmente para melhorar as operações dessa unidade desde que a adquiriu, em 2010.

No Brasil, a PE está às voltas com o que é considerada a maior briga corporativa do Brasil, após comprar a Eldorado Celulose do grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, e o processo entrar em litígio na Justiça.

"Apesar de termos empenhado nossos melhores esforços, a pandemia global da covid-19 está causando impactos negativos nos mercados de celulose, criando condições que dificultam a continuidade das operações da fábrica", explica a empresa.

Somado a isso, a escassez profunda de fibras no estado e na região de Mackenzie afetou a competitividade da fábrica, afirma a PE. Essa escassez foi acentuada ainda pelo recente corte de serrarias na região de Mackenzie, reduzindo drasticamente a disponibilidade econômica de fibras, acrescenta.

Segundo a companhia, a prioridade no momento é apoiar os 253 funcionários afetados. Enquanto isso, os termos do acordo coletivo serão respeitados, garante.

Durante o corte, a PE afirma que está comprometida em garantir a segurança das instalações da fábrica e a proteção da comunidade e do ambiente, com uma pequena equipe de funcionários de segurança e monitoramento. O fornecimento aos clientes na Colúmbia Britânica e Saskatchewan segue mantido, conclui a PE.