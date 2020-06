Vereadores de São Bernardo rejeitam pedidos de cassação de Morando e Mario de Abreu

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



17/06/2020 | 12:10



Os vereadores de São Bernardo rejeitaram os pedidos de cassação dos mandatos do prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB), e do vereador, afastado judicialmente Mario de Abreu (PDT) em sessão que ocorreu de forma presencial na manhã desta quarta-feira.

As duas solicitações foram encaminhadas pela advogada Silmara Cristiane da Silva Pompolio, sendo que a do prefeito se baseia na demora da entrega do Hospital de Urgência , que tinha previsão para ser entregue em março, mas só foi aberto em maio. Já no caso do parlamentar afastado, a advogada sustenta que a Câmara age com morosidade para definir o futuro de Abreu, alvo de operação policial ainda em 2017, quando atuava como secretário de Meio Ambiente na gestão Morando. Os vereadores rejeitaram a denúncia contra Morando por 17 votos contrários, dois favoráveis (Ana Nice, PT e Joilson Santos, PT) e duas abstenções (Toninho da Lanchonete, PT e Tião Mateus, PT). Já o pedido de cassação de Abreu recebeu 15 votos contrários, cinco favoráveis (Ana Nice, PT, Toninho da Lanchonete, PT, José Luís Ferrarezi, PT, Joilson Santos, PT, e Julinho Fuzari, DEM) e uma abstenção (Tião Mateus, PT).

Conforme o presidente do Legislativo, Juarez Tudo Azul (PSDB), a denúncia que embasava o pedido de cassação de Morando não continha peso suficiente para gerar debate entre os vereadores. Já a situação de Mario de Abreu, segundo o tucano, é um pouco mais complexa.

“Mario de Abreu ainda não foi julgado. Seu processo ainda corre na Justiça e não seria correto votarmos pela sua cassação. E se amanhã a Justiça entender que o vereador é inocente?”, alegou.

Vereadores ouvidos pelo Diário têm o mesmo entendimento do presidente da Casa. Para Rafael Demarchi (PSL), é necessário aguardar a Justiça determinar o julgamento de Abreu, antes que a Câmara aceite e vote seu pedido de cassação. “Quando a Justiça julgar o vereador afastado, a Câmara tomará, também, uma decisão”, afirmou.