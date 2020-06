Kate Middleton tem conversa bem fofa com crianças sobre bondade

17/06/2020 | 12:10



Na próxima quinta-feira (18) irá ao ar uma conversa mais do que fofa que Kate Middleton teve com alunos de uma escola na Inglaterra sobre a importância da gentileza, com base em um plano de aula disponível na plataforma Mentally Healthy Schools - que mostra a importância de se falar sobre saúde mental com as crianças.

Segundo informações da Hello!, em determinado momento a Duquesa de Cambridge mandou o seguinte recado aos alunos:

- Conversar com alguém, seja um amigo, membro da família ou professor, é algo que você pode fazer para se sentir um pouco melhor. E você também pode ajudar a outras pessoas a se sentirem melhor, seja oferecendo um ouvido amigável ou ajudando alguém em necessidade. Pequenos atos de bondade podem percorrer um longo caminho. Mas, ao ajudarmos os outros, não devemos esquecer de nos nutrir, dedicando um tempo para focar nas coisas que também nos fazem sentir felizes.

No trecho disponibilizado, para mostrar o que está por vir, Kate aparece conversando com as crianças:

- Quem quer me falar o que bondade significa?

Uma diz:

- Tratar as pessoas como você quer ser tratado?

Já outra, opina:

- Dividir? Isso é bondade.

Fofos!