Príncipe William faz primeira aparição pública desde o início da quarentena e fala sobre preocupação engraçada durante o isolamento!

17/06/2020 | 11:10



Com alguns países da Europa avançando no combate ao Coronavírus e relaxando algumas medidas de distanciamento, a vida da monarquia inglesa está começando a voltar ao normal. Na última terça-feira, dia 16, o príncipe William fez sua primeira aparição pública desde o início da quarentena, visitando uma base de ambulâncias no Hospital Queen Elizabeth, em King's Lynn, para agradecer aos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao vírus no condado de Norfolk, na Inglaterra.

Enquanto conversava com alguns profissionais da área, William brincou sobre uma de suas grandes preocupações na quarentena, e também contou qual foi seu principal passatempo durante o período que ficou isolado em casa:

- Estou preocupado com a cintura do país e com todo o chocolate e bolos. Eu cozinhei bastante em casa. O chocolate cai muito bem.

Anteriormente, o Duque de Cambridge já havia revelado seu fraco por chocolates. Durante uma conversa com professores e crianças de uma escola inglesa na época da Páscoa, Kate Middleton entregou que William estava abusando do doce.

De acordo com o Palácio de Kensington, o duque fez questão de agradecer pessoalmente aos trabalhadores por seu trabalho e dedicação em responder ao surto de Covid-19, e para ouvir mais sobre suas experiências nos últimos meses. No Instagram, o palácio postou alguns registros da visita e compartilhou a seguinte mensagem:

Obrigado à equipe do Kings Lynn Ambulance, Hospital Queen Elizabeth por dar as boas-vindas ao Duque de Cambridge em sua estação de ambulâncias e por compartilhar tão francamente suas experiências nos últimos meses em resposta ao surto de Covid-19. O duque ouviu da tripulação sobre o impacto sofrido em sua saúde mental e no bem-estar, o apoio que receberam de membros das empresas públicas e locais, bem como a ajuda de redes de voluntariado. Em abril deste ano, o Duque e a Duquesa de Cambridge apoiaram o lançamento do projeto Our Frontline UK [em português Nossa Linha de Frente], uma iniciativa criada para fornecer suporte permanente de saúde mental e luto para funcionários e funcionários da linha de frente [no Reino Unido].