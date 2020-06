Em meio à polêmica com Ludmilla, Anitta fala de ataques criminosos na web: Quem fez isso vai pagar pelo que fez

17/06/2020 | 11:10



Anitta não gostou nadinha de saber que internautas que se dizem seus fãs estão propagando mensagens criminosas e racistas na web em meio à polêmica briga dela com Ludmilla. Na madrugada desta quarta-feira, dia 17, a cantora usou o Instagram Stories para se manifestar, dizendo ser inaceitável tais atitudes.

Criminosos covardes que se dizem meus fãs estão propagando mensagens de racismo e injúria racial nas redes sociais. Já disse e repito; isso é abominável e inadmissível, escreveu ela.

E afirmou que sua equipe já está cuidando da situação, pois buscará justiça pelo ocorrido:

Minha equipe já está apurando tais perfis que até então não foram identificados como membros de nenhum fã-clube dos nossos cadastros. Mas não me calarei ou me acomodarei frente a esses absurdos que tenho lido e que estão chegando até mim.Quem fez isso vai pagar pelo que fez. E quem pensar em fazer, saiba que a justiça vai atrás de você também. Já acionei advogados e especialistas em crimes de internet. Racismo não, racismo é crime!, completou a cantora.

Mais tarde, Anitta voltou à rede social para divulgar uma live que fará com um especialista justamente sobre o assunto:

- Eu vi essa parada aí na internet e eu tinha colocado mais cedo que eu marquei para amanhã uma live com uma pessoa especialista em crimes de internet, fake news, essa propagação do ódio online, como as pessoas usam os algoritimos do nome de uma pessoa para fazer alguma coisa crescer na internet, isso é muito sério, disse.

Na segunda-feira, dia 15, Ludmilla publicou um vídeo detalhando a briga com Anitta. A cantora desabafou sobre a relação conturbada entre as duas e as divergências causadas pela parceria de Onda Diferente, expondo áudio e conversas com ela.

Em parte do vídeo divulgado por Lud, Anitta aparece falando que possui um grupo com todos os presidentes de seus fãs-clubes. A funkeira, então, relembra que ao receber troféu em premiação do Multishow foi vaiada e sofreu racismo por parte dos fãs dela:

- A gente ama ter fãs, estou aqui por eles. Os fãs dela me atacam diariamente, estão em todos as minhas postagens. Sempre me diminuindo e me desmerecendo, com tudo que vocês podem imaginar. Se ela controla eles, por que não mandam elas pararem? Ela passou a vida me taxando de inferior a ela. Teve uma época que ela me chamava de projetinho de Alcione, como se fosse uma ofensa. Mas a Alcione é uma das minhas maiores referências, diz a esposa de Brunna Gonçalves.

Depois da publicação do vídeo com toda a exposição da briga, Ludmilla seguiu sendo atacada por haters e também foi bombardeada de mensagens criminosas e racistas, que foram respondidas por ela.

Em meio a tudo isso, Anitta debochou da polêmica briga entre elas, enquanto Ludmilla tratou de anunciar o lançamento de uma música chamada Cobra Venenosa, que os fãs entenderam se tratar de uma indireta para a namorada de Gui Araújo. Para completar, a funkeira ainda esteve no Encontro com Fátima Bernardes e falou que uma reconciliação só irá acontecer se a pessoa em questão na polêmica toda mudar de cárater.

Como se não bastasse o bafafá todo, Snoop Dogg, que também é autor de Onda Diferente, resolveu agradecer Anitta pelo sucesso de visualizações do videoclipe do hit, deixando Ludmilla de fora da mensagem. Anitta logo agradeceu ao rapper, enquanto ele acabou sendo bombardeado por mensagens de fãs de Lud, que consideraram uma injustiça a atitude.

Horas depois, Snopp Dogg voltou ao Instagram e fez uma publicação semelhante para Ludmilla, agradecendo também pelo sucesso da parceria. Nos comentários, Ludmilla agradeceu o artista simulando o recado deixado por Anitta em inglês na primeira publicação. Sem perder tempo, Anitta também se manifestou na foto dedicada à Lud e enviou um emoji para o rapper. Lud, então, acabou também deixando um emoji de coração na postagem de Snoop para Anitta.