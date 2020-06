Queda dos serviços em abril foi a mais acentuada da série, diz IBGE

17/06/2020 | 10:09



A queda de 11,7% no volume de serviços prestados no País em abril ante março foi a mais acentuada da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em janeiro de 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A perda foi mais sentida pelas empresas do setor do que no mês de março, quando se iniciaram as medidas de isolamento social como forma de combate à pandemia de covid-19.

Em março, o volume de serviços prestados foi revisto de um recuo de 6,9% para uma queda de 7,0% em relação a fevereiro.

"No mês de março, a gente teve os últimos dez dias mais afetados. E agora, no mês de abril, temos 30 dias afetados pelas medidas de isolamento social e restrição de funcionamento para atividades econômicas", lembrou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE.

Em três meses seguidos de quedas, os serviços acumulam uma perda de 18,7%.

Na comparação com o mês de abril de 2019, os serviços encolheram 17,2% em abril deste ano, também o pior desempenho da série histórica.