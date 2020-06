Com look ousado, Luísa Sonza surpreende ao cantar com Vitão em live e cantor ironiza reação negativas por parceria dos dois

17/06/2020 | 09:10



Na noite da última terça-feira, dia 16, Luísa Sonza performou uma live diretamente de sua casa. Usando um look preto sensual, a cantora fez uma performance marcada por muita dança e sensualizou em pole dance dentro de sua mansão. A transmissão contou com a participação cômica de Lucas Guedes, amigo de Luísa e Whindersson Nunes. O repertório da live teve com músicas autorais, parcerias e também hits de outros cantores, como Braba, Combatchy, Garupa, Show das Poderosas, Amor de Que, BANG e, é claro, Flores.

Antes de começar a cantar o hit que causou polêmica na última semana, Luísa agradeceu aos fãs pelo apoio, e em seguida cantou os primeiros versos da música, revelando a surpresa da noite: a participação de Vitão. O cantor performou Flores e Bomba Relógio ao lado de Sonza, e também agradeceu pelo carinho do público, além de ironizar a onda de dislikes que o clipe sofreu:

- Feliz demais com essa nossa música nova, linda, que o Brasil tá amando tanto. Pô, a gente ama muito vocês também, Brasil.

Luísa também agradeceu pelas visualizações da música, que ficou entre as mais tocadas do Brasil no Spotify:

- A gente tá aqui, a gente fez toda essa surpresa pra agradecer o carinho de Flores que é top 2 [no spotify] no Brasil!

Depois da transmissão, que durou quase uma hora e teve direito até mesmo a fogos de artifício, Luísa usou o Stories do Instagram para agradecer a todos que tinham acompanhado a live, além de sua equipe e também seus vizinhos:

- Gente, dei uma descansada e voltei aqui para agradecer a todos vocês pela live maravilhosa. Batemos recorde. Só tenho a agradecer a vocês, vocês são maravilhosos. Obrigada à toda equipe, à toda Alphaville [bairro em que a cantora mora, na Grande São Paulo] que estava aqui gritando, muito obrigada aos meus vizinhos, que aguentaram meu barulho, vocês são maravilhosos.

Vitão ainda estava por lá, e deixou seu próprio agradecimento aos internautas, sem deixar de cutucar novamente os haters de Luísa:

- Salve, padrinhos. Queríamos agradecer muito a todo mundo que assistiu a gente. Estou muito feliz de fazer parte, muito obrigada, amiga, por me chamar para fazer parte da sua live. Muito obrigada a todo mundo que cantou junto com a gente. Estou aqui com minha parceira Luluca e queria agradecer por mim e por ela a todos os views no nosso clipe, que é o clipe mais amado do Brasil.

Luísa finalizou abraçada com Vitão, comemorando o sucesso da nova parceria:

- A gente está muito feliz, do fundo do coração. Por isso, a gente quis fazer essa surpresa para vocês do Vitão aparecer na live junto e cantar, porque Flores merecia uma apresentação ao vivo. Para agradecer ao carinho que a gente tem recebido toda essa semana. A gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo.