Negociação avança, mas jogos do Flamengo no Carioca continuam sem passar na TV

17/06/2020 | 08:54



O Campeonato Carioca deve ter o seu retorno confirmado nesta quarta-feira com a partida Bangu x Flamengo sendo realizada nesta quinta como marco da bola do Estadual. Entretanto, o jogo não vai ter transmissão na TV e continuará sendo assim em todos os jogos do clube rubro-negro na competição. Isso se deve a falta de um acordo entre o time da Gávea e a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão da competição.

A disputa entre emissora e clube acontece desde o início do ano. O Flamengo quer receber mais do que os outros clubes, alegando ter maior visibilidade e, consequentemente, dando maior audiência para a Globo. O canal de televisão aceita pagar mais, mas valores entre o que o clube quer e a TV propõe estão distantes.

O Estadão apurou que as conversas evoluíram durante a quarentena e a diferença entre os valores diminuíram, mas ainda está longe de um acerto. A Globo passou apenas o primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Carioca contra a Portuguesa, já que os envolvidos ainda negociavam e a transmissão foi uma espécie de "cortesia" da emissora carioca, tendo um acordo paralelo. A partida, que o time rubro-negro venceu por 2 a 1, passou no site do Globo Esporte e na FlaTV.

No início do ano, a Rede Globo havia oferecido R$ 30 milhões ao Flamengo, o dobro do que acertou com Botafogo e Vasco. O clube rubro-negro exigia R$ 100 milhões. Nesta quinta-feira, o duelo contra o Bangu não terá a presença de torcedores em razão do novo coronavírus. Existe a possibilidade, porém, do presidente da República, Jair Bolsonaro, comparecer ao estádio do Maracanã para assistir ao jogo.

A Rede Globo divulgou uma nota sobre as negociações; já o Flamengo ainda não se manifestou. "Mesmo ainda sem clareza de quando o Campeonato Carioca volta aos campos, a Globo e Flamengo vêm tentando desde o mês passado chegar num acordo para a transmissão dos jogos restantes do clube no Estadual. No Carioca 2020 só tivemos uma exibição do Flamengo no jogo contra a Portuguesa, já sem público antes da paralisação, quando fizemos uma permuta de direitos, sem custos envolvidos, em que Globo e Flamengo ofereceram a partida gratuitamente em suas plataformas digitais", afirmou o comunicado.

"Desta vez, considerando o propósito mais amplo do que está sendo negociado e, principalmente, pela manifesta expectativa do Flamengo por um pagamento de direitos, a Globo evoluiu a proposta para um acordo financeiro para a exibição das partidas na TV aberta e PPV. Um grande esforço para a Globo, com o objetivo de oferecer ao torcedor flamenguista e carioca a possibilidade de acompanhar os jogos e atender expectativas do clube", prosseguiu.

"A proposta foi rejeitada pelo clube, exercendo seu legítimo direito de gerir seus ativos. Da mesma forma, a Globo avaliou as alternativas apresentadas pelo Flamengo. Ainda estamos longe de um acordo, mas seguimos confiantes que o clube verá o nosso esforço, nesse momento de dificuldade financeira para todo o mercado, em tentar levar os jogos para os rubro-negros ávidos por ver seu time em campo", finalizou a nota.