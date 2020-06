Fernando de Noronha zera casos de covid-19; veja lindas fotos do arquipélago

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



17/06/2020 | 08:18



O arquipélago de Fernando de Noronha voltou a zerar os casos de covid-19. A informação foi divulgada na última última segunda-feira (15) pela Administração de Fernando de Noronha, após o único paciente contaminado na região, um homem de 50 anos, ter recebido alta. Ao todo, Noronha registrou 64 casos. Ninguém morreu por lá devido ao novo coronavírus

O arquipélago foi fechado em meados de março. Agora, com os bons resultados no combate à pandemia, Fernando de Noronha começa uma fase de transição com a flexibilização de regras. As praias, por exemplo, foram liberadas para uso dos moradores em 25 de maio.

