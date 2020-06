Marcelo no embalo da operação de Mauá

Raphael Rocha



17/06/2020 | 00:48



Até a semana passada, era recorrente o questionamento sobre a postura do vereador Marcelo Oliveira, pré-candidato a prefeito de Mauá pelo PT, sobre a pré-campanha. Muitos filiados reclamavam que o parlamentar pouco agia politicamente e que os reflexos em pesquisas extraoficiais eram claros: o prefeito Atila Jacomussi (PSB) se consolidava, enquanto o petista, patinava. Na segunda-feira, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) esteve na Prefeitura, para cumprir mandado de busca e apreensão contra o socialista, acusando-o de superfaturar a construção e a gestão do hospital de campanha. Havia expectativa sobre como Marcelo reagiria ao fato. Ele reagiu, surpreendendo os aliados. Já confeccionou pedido de impeachment de Atila, gravou vídeos sobre o caso e até live com o deputado federal Alexandre Padilha e o ex-prefeito Oswaldo Dias, potencial vice em Mauá, ele conduziu. O que era morosidade virou velocidade. E animou quem aposta em sua campanha.

Antecipado

Nos corredores da Câmara de São Bernardo, o comentário que se destaca é questionando a atuação do vereador Pery Cartola (PSDB). O parlamentar tem gravado vídeos com críticas ao governador João Doria (PSDB) e, à boca pequena, deixa escapar que seu projeto eleitoral é, assim que se reeleger vereador, concorrer a uma cadeira na Câmara Federal. Não à toa, o tucano iniciou diálogo com colegas do Legislativo. Chamou para cafés alguns vereadores. Teve gente que recusou, outros que aceitaram e dizem que se arrependeram de ir depois da conversa. A discussão de Pery teria incomodado até mesmo o alto escalão do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), que vê como precipitado qualquer debate sobre a eleição de 2022.

Vice

O pré-candidato do PSB à Prefeitura de São Bernardo, Leandro Altrão, anunciou que sua futura vice será Christiane Barros, professora da rede pública municipal e também filiada ao PSB. Segundo Altrão, Christiane foi uma indicação, acolhida por ele, do grupo de mulheres da legenda. “É importante porque, além de ela ser mulher, é professora com vasta experiência. Simboliza nosso projeto para São Bernardo, com educação e saúde. A Christiane é educadora há 32 anos, diretora escolar no bairro Demarchi, mestre em educação. Vai agregar muito.”

Doação

A Câmara de Santo André publicou edital para que pessoas ou empresas façam doação de materiais de prevenção contra a Covid-19 ao Legislativo, que, a partir de segunda-feira, reabrirá ao público. “Essa iniciativa da Presidência será fundamental para a segurança de funcionários e munícipes que acessam a Câmara, além de contribuir para a economia do dinheiro público”, disse o presidente da casa, Pedrinho Botaro (PSDB).

Aidan

Irmão do ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos), Silvio Ravin informou que o quadro de saúde do ex-chefe do Executivo de Santo André é estável, embora ele siga na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital e Maternidade Christóvão da Gama. Há três semanas, Aidan foi diagnosticado com Covid-19. “O resto é fake news, pois, assim como existem milhares e milhares de pessoas orando e mandando energias positivas, também existem aquelas pessoas baixas para plantar e espalhar notícias falsas”, discorreu Silvio.

PSB ou PSDB – 1

Suplente de vereador do PSB e ex-presidente do partido em Santo André, Donay Neto ameaçou entrar na Justiça para obter a cadeira deixada pelo ex-vereador Roberto Rautenberg (Avante), que renunciou ao cargo. Mas a ação ficou apenas na promessa. Até agora, Donay não ajuizou processo algum e a cadeira segue ocupada por Jorge Kina (PSDB).

PSB ou PSDB – 2

Na Câmara de Santo André, a postura de Donay Neto (PSB) é vista com estranheza e o cenário só se agravou quando o socialista divulgou, em suas redes sociais, a identidade visual de sua futura campanha a vereador. Abusou das cores azul, amarela e verde. Quem olha de relance acredita que Donay está no PSDB, mas está no PSB – é uma das figuras mais antigas do partido, aliás.