Enquanto aguarda definição, Ramalhão estuda novas casas

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/06/2020 | 00:01



O retorno do Campeonato Paulista pode ser determinado hoje, às 16h, em reunião entre órgãos estaduais e municipais. E, enquanto aguarda esta definição, o líder Santo André estuda alternativas de locais para treinar e jogar. Isso porque o Estádio Bruno Daniel, onde o time manda suas partidas e faz grande parte das atividades (como academia e treinos em campo), está servindo como hospital de campanha para tratamento de pacientes com o novo coronavírus e a sede social do Jaçatuba, onde o time vinha realizando trabalhos táticos, está fechado em razão da quarentena.



A preferência do técnico Paulo Roberto é para que o time siga para intertemporada em Sorocaba, onde o treinador trabalhou no extinto Atlético e fez história no São Bento. Porém, há ainda consultas e conversas com outros municípios, como Águas de Lindóia, Itu e Atibaia. O cenário ideal é uma cidade na qual o grupo possa tanto treinar quanto jogar, ou seja, que tenha estádio apto a receber jogos da Série A-1 estadual.



“São opções”, assume o diretor executivo, Edgard Montemor Filho, que admite outra possibilidade. “Temos a opção também de ficar em Santo André na fase inicial dos treinos, enquanto forem físicos, e depois ir para outro lugar”, explicou o dirigente, vislumbrando utilizar o Jaçatuba “desde que seja liberado pelo prefeito (Paulo Serra-PSDB)”. “Mas não tem nada certo. Não definimos como será o retorno. Tem essa reunião amanhã (hoje). Esperamos que defina alguma coisa.”

O elenco sofreu baixas importantes, como o goleiro Fernando Henrique, o zagueiro Luizão, o volante Dudu Vieira e o atacante Ronaldo. Além disso, diretoria e comissão técnica resolveram não trazer de volta algumas peças, como Cristian, Julinho e Odair Lucas. Assim, alguns reforços devem ser contratados para se juntar àqueles que retornarão.



“A gente está caminhando com relação a goleiro. Pode ser que tenhamos novidades quando retornar. E com certeza vamos trazer um zagueiro para suprir a ausência do Luizão. E vamos analisar o que mais precisa. Talvez um volante”, comentou Edgard Montemor Filho. “O restante está acertado para retornar. Vamos ver se não haverá nenhuma perda no meio do caminho”, emendou.



O Paulistão foi suspenso na décima rodada, faltando duas para o fim da primeira fase. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final. O Santo André lidera a classificação geral, com 19 pontos, ao lado do Palmeiras, mas leva vantagem nos critérios de desempate.