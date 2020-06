O recado de Eduardo

Do Diário do Grande ABC



16/06/2020 | 23:59



Causou intensos comentários nos bastidores políticos de São Bernardo a visita surpresa que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) fez ao município na tarde de ontem. A presença do filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), no município governado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), que até outro dia não economizava nas críticas públicas ao ocupante principal do Palácio do Planalto, despertou a atenção da opinião pública. Especialmente pelo recado dado pelo parlamentar, de que estava na cidade para fiscalizar o bom emprego do dinheiro liberado pelo governo central.

Parlamentar eleito pelo Estado de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, evidentemente, não passou recibo da missão. Disse estar em São Bernardo a convite, para participar da inauguração de parque, embora seja incomum deputados federais participarem de solenidades do tipo fora de suas bases – o domicílio eleitoral do filho do presidente é na Capital. Mas fez questão de frisar que, já que estava na cidade, aproveitaria para exercer seu “papel fiscalizatório”. Conversou com bastante gente.

Para a construção do Parque do Ipê, na região do Grande Alvarenga, o governo federal investiu R$ 4 milhões. Eduardo Bolsonaro lembrou que, embora o dinheiro tenha vindo de Brasília, cabe à Prefeitura a execução do projeto. Há, como se sabe, muitos recursos liberados pelo governo central a São Bernardo – inclusive para a construção de centro de canoagem no Parque Estoril, obra recentemente incluída em relatório de atrasos do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Principal financiadora do erário, a população folga em saber que haverá fiscalização rigorosa sobre o uso do dinheiro público. Já na esfera política, a presença em São Bernardo de Eduardo, o filho ‘03’ do presidente da República, foi interpretada como recado claro de que o Palácio do Planalto está disposto a acompanhar bem de perto como se comportam os políticos com determinada posição no cenário eleitoral nacional, especialmente aqueles que não escondem antipatia pelo mandatário do País. A ver.