Covid muda rotina nas funerárias

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



17/06/2020 | 00:01



Do dia 15 de março – quando foram registrados os três primeiros casos de Covid-19 no Grande ABC – até ontem, morreram 5.143 pessoas na região das mais variadas causas. O número é 22,16% maior do que o registrado no mesmo período de 2019, quando foram 4.210 perdas. A pandemia está diretamente relacionada ao acréscimo, que trouxe demanda atípica para funerárias, que destacam mudança na rotina, sobretudo nos números de atendimentos, que saltaram de 1.300 para 1.700 somente no mês de maio, quando houve pelo menos 500 sepultamentos de pessoas infectadas ou com suspeitas de terem contraído o novo coronavírus, conforme explicou a Ossel, principal empresa privada que atende a região, com sede em Santo André e São Caetano.

Diretor-geral da funerária, Geraldo Diniz explicou que o primeiro caso de óbito por suspeita do novo coronavírus foi atendido pela Ossel no dia 23 de março, entretanto, até abril o aumento na demanda não chamou atenção. “Em maio, o cenário foi bem diferente. Passamos a fazer cerca de 15 atendimentos funerários por dia, quase dez a mais do que antes da pandemia”, garantiu.

Diniz destacou que até o dia 15 deste mês a Ossel realizou 56 atendimentos, entre todos os enterros. No entanto, ressalta que 50% das mortes são com atestado de óbito por suspeita ou confirmação da Covid-19. “O que nos preocupa é que agora, com a flexibilização do isolamento físico, tenhamos um boom na perda de vidas. Não receio que não consigamos atender, tampouco que não tenhamos urnas suficientes, mas lamento pelas vidas”, afirmou Diniz, pontuando que acredita que somente após o período da flexibilização será possível comparar dados.

Coordenador geral administrativo da funerária, Guilherme Maltoni destaca que em maio chamou atenção o fato de as declarações de óbito que chegam a eles vindas do hospital passarem a contar com a confirmação da doença, o que antes não acontecia com frequência. “Era mais comum chegar para nós morte por suspeita de Covid-19. Agora não, já vem confirmado mesmo”, comentou.

Os profissionais destacaram que os cuidados com os funcionários também tiveram de ser redobrados. A exigência dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) é mais rigorosa. A empresa, até o momento, registrou um caso suspeito do novo coronavírus e acredita que as ações internas, como é o caso de um mural informativo que reforça diariamente os cuidados que os trabalhadores devem tomar, têm auxiliado na prevenção. “Também não estamos fazendo nenhum tipo de velório com casos de morte por Covid-19. As urnas são lacradas e sepultadas, se não imediatamente, assim que os cemitérios abrem (no caso de corpos liberados durante a noite, o enterro é feito às 7h do dia seguinte)”, explicou Maltoni.

Diniz reforçou ainda que os corpos são lacrados no hospital e quando a funerária recolhe, são colocados dentro de um saco higienizado. Além disso, as urnas passam por higienização antes de serem lacradas, tanto por dentro quanto por fora. “Infelizmente outras funerárias, que estão abrindo espaço para velórios rápidos, acabam manchando o nome do setor, já que não é o correto para o momento”, lamentou o diretor geral.

A Ossel pediu aos municípios para que as GCMs (Guardas Civis Municipais) auxiliem no atendimento funerário, já que há casos em que as famílias não respeitam as novas medidas de precaução adotadas.

Empresas reforçam estoque para suprir demanda crescente