Plataforma permite fazer doações sem gastar dinheiro

16/06/2020 | 23:55



A pandemia de Covid-19 impactou a vida de todos e mudou muitos hábitos, entre eles, aumentou a disposição de muitas pessoas em realizar doações. A plataforma Ribon, lançada em 2017, permite que mesmo quem não dispõe de nenhum valor em dinheiro possa ajudar instituições no Brasil e no mundo. As doações são feitas por patrocinadores e a plataforma atua apenas como intermediária.

Na última segunda-feira, o Grupo Assistencial Irmão Romano, na Vila Assunção, em Santo André, recebeu 200 cestas básicas. A doação que veio para o Grande ABC faz parte de parceria da Ribon com a ONG (Organização Não Governamental) Ação da Cidadania, que entregou 1.000 cestas básicas e kits de higiene para famílias que perderam a renda durante a pandemia.

Em Santo André, a doação vai ampliar a base de atendimento da instituição, que tem 350 famílias da cidade cadastradas em um trabalho social que já tem quase 40 anos. Além da doação das cestas básicas e de materiais de limpeza e higiene, o grupo também oferece atendimento médico, psicológico e odontológico para os beneficiados. “Somos um grupo espírita que existe há 51 anos e tudo o que doamos é conseguido através dos colaboradores”, explicou um dos coordenadores do grupo, o empresário aposentado Decio Antonio Colombo, 77 anos.

As doações que chegaram ao Grupo Assistencial Irmão Romano foram possibilitadas, em grande parte, pelo repasse dos ribons, que são as moedas fictícias que os usuários da plataforma acumulam a cada boa notícia lida. A escolha das instituições que serão anexadas à plataforma leva em conta a maior capacidade de alcance da sua atuação social. “O objetivo da plataforma foi ajudar as pessoas a criar o hábito de doar e elas podem fazer isso sem gastar dinheiro”, explicou o fundador da Ribon, Rafael Gonçalves Rodeiro.

Atualmente, 40 mil pessoas interagem todos os meses na plataforma, gerando doações para as instituições cadastradas. “Para quem quiser e puder, há a opção de escolher um valor mensal para doações, partindo de R$ 10”, completou Rodeiro. Por meio do site home.ribon.io é possível conferir o que as doações já proporcionaram desde 2017: um ano de água potável para 14.056 pessoas e de medicamentos para 22.597 pessoas. Pelo site, as instituições interessadas em ter seu trabalho divulgado pelo Ribon também podem se cadastrar.

Rodeiro destacou que pesquisas mostraram que 50% das pessoas que hoje fazem parte da comunidade Ribon nunca haviam feito nenhum tipo de doação para a caridade. “Aí que a gente entende que estamos trazendo novas pessoas e aumentando a cultura de doação no País”, comemorou o fundador.

O fundador do site acredita que após a pandemia da Covid-19 o mundo será outro, os hábitos serão diferentes e muitas pessoas que passaram a contribuir apenas agora vão manter essa ação solidária. “Com a Ribon a gente mostra que até quem não pode consegue ajudar”, concluiu.

O aplicativo Ribon está disponível gratuitamente nas lojas virtuais para celulares Android e iOS.