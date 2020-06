Messi marca mais um gol, Barcelona soma outra vitória e se aproxima do título

16/06/2020 | 19:25



O Barcelona deu mais um passo rumo ao título, ao vencer o lanterna Leganés, por 2 a 0, nesta terça-feira, no Camp Nou, completamente vazio, pela 29.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, Messi e seus companheiros atingiram os 64 pontos, cinco a mais que o rival Real Madrid, que entra em campo na quinta-feira, frente ao Valencia. Restam nove jogos para o líder.

Apesar da vitória, o início de jogo não foi fácil para o time catalão, que aparentou falta de concentração na marcação, principalmente no meio de campo. Esta postura propiciou ao Leganés duas ótimas oportunidades nos primeiros minutos e uma delas foi salva pelo zagueiro Lenglet em cima da linha, com o goleiro Marc-Andre ter Stegen já vencido.

Mas o talento sempre é um fator diferencial em uma partida. Com isso, Ansu Fati, de 19 anos, grande revelação do Barcelona nos últimos anos, agiu rápido na entrada da área e disparou colocado, surpreendendo o goleiro Ivan Cuellar para abrir o placar, aos 42 minutos de jogo.

Na segunda etapa, Messi, que sofreu mais uma vez uma forte marcação do adversário, tentou mais uma jogada individual, aos 25 minutos da etapa final, e só parou ao ser derrubado dentro da área. Com grande categoria, o argentino bateu no canto esquerdo do goleiro, que caiu no direito.

OUTROS JOGOS - Com um gol de Carlos Bacca, o Villarreal derrotou o Mallorca, por 1 a 0, e manteve suas chances de classificação para as copas europeias, ao somar 44 pontos, na sétima colocação. O Mallorca segue com 25 e só está à frente de Espanyol (24) e Leganés (23).

Já o Espanyol visitou o Getafe e conseguiu um bom empate sem gols com a equipe quinta colocada na classificação geral, com 47 pontos.

A 29.ª rodada continua nesta quarta-feira com mais três jogos: Eibar x Athletic Bilbao, Valladolid x Celta e Osasuna x Atlético de Madrid.