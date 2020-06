Com a presença de Eduardo Bolsonaro, Parque Jardim Ipê é entregue em São Bernardo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/06/2020 | 17:55



Com direito a visita surpresa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), que se juntou ao prefeito Orlando Morando (PSDB) e ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, São Bernardo teve, no fim da tarde desta terça-feira (16), a inauguração do Parque Jardim Ipê, que - quando puder ser aberto, pós-quarentena - deverá beneficiar mais de 100 mil pessoas que moram na região Grande Alvarenga (composta por 22 bairros).

Atrás do Estoril, este será o segundo maior parque da cidade, construído em terreno onde anteriormente estavam moradias irregulares. Foram investidos R$ 5,5 milhões na obra, sendo R$ 4 milhões do governo federal e R$ 1,5 do município. O local conta com playground, pista de skate, quadras (futsal, basquete e uma de areia), aparelhos de exercício ao ar livre, mirante, pista de caminhada e uma base da GCM (Guarda Civil Municipal) 24 horas.

"Estranho inaugurar e ter de ficar fechado, mas tão logo a pandemia passe poderemos abri-lo. É uma área que une lazer, entretenimento e esporte. Indiscutivelmente a maior obra de infraestrutura que a região recebe", declarou Orlando Morando.

"O Brasil não pode parar e conjugar economia e saúde no antagonismo. A população precisa de obras de mobilidade, de saneamento, de habitação, que a Defesa Civil funcione. São investimentos importantes para que pessoas consigam conviver de forma digna nos seis ambientes. Aproveito para elogiar a iniciativa do prefeito, porque fazer muito com pouco é a prerrogativa dos bons administradores. O presidente (Jair) Bolsonaro tem nos orientado e temos o cuidado de manter a continuidade das obras, porque a população precisa ter os serviços funcionando. É uma alegria estar aqui e verificar que uma área degradada, no centro de ambiente extremamente adensado, se transforma em jardim que vai servir à população, permitir que as famílias possam desfrutar desse ambiente e humanizar ainda mais a região", destacou o ministro Rogério Marinho.

Prefeito e ministro ainda teriam outras duas agendas na sequência, com vistorias às obras de proteção a encosta no Jardim Thelma e visita aos 60 apartamentos que foram entregues, bem como aos outros 96 que serão entregues em julho.

EDUARDO BOLSONARO

Morando e Marinho vistoriavam o Parque Jardim Ipê quando, de repente, o deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro se juntou à comitiva. Segundo ele, recebeu o convite e compareceu ao evento. "Aqui os caras são o prefeito e o ministro, que são os responsáveis pela obra: o ministro na distribuição dos recursos e o prefeito na execução. Sou convidado, mas não deixo de ter o papel fiscalizatório de prestação de contas e transparência com a população. E o trabalho foi bem feito", declarou.

O deputado também comentou sobre a manifestação da população em apoio ao presidente da República. "A gente evita um pouco de falar, porque às vezes parece estar puxando sardinha para o nosso lado, mas tem o dedo do governo federal e a população espera isso, o retorno do pagamento dos impostos ver, na prática, esse dinheiro sendo devolvido. E eu, como skatista, não ando mais, mas quando moleque andava, se tivesse skate daria uma palhinha aqui, mas fica para uma próxima oportunidade (risos)."