Uma semana após testes, Guarani diz que todos exames deram negativo para covid-19

16/06/2020 | 17:32



Uma semana depois de realizar a primeira bateria de exames para retomada segura aos treinamentos, o Guarani divulgou o resultado do teste do PCR-RT. De acordo com o comunicado emitido pelo clube, nenhum jogador do elenco, membro da comissão técnica ou do estafe está contaminado pelo coronavírus.

O processo deu início ao protocolo desenvolvido pelo departamento médico, cujo objetivo é dar suporte aos profissionais para reiniciar os trabalhos presenciais.

Tal atividade, contudo, ainda segue sem data definida em Campinas, haja vista crescimento no número de óbitos nos últimos dias e alta taxa de ocupação nos leitos das UTIs.

"Todos os exames para a detecção do vírus foram negativos. A importância deste resultado nos dá a possibilidade de retornar com força máxima. Esperamos que assim permaneça. É uma vitória. Começamos muito bem", comemorou Raí Alves Cruz, coordenador do departamento médico do clube.

Ainda à espera de posicionamento oficial por parte do prefeito Jonas Donizette e das autoridades de saúde, o Guarani aguarda liberação para dar sequência ao protocolo - o próximo passo é a realização do exame sorológico.