Presidente do Avaí diz que Série B poderá iniciar na segunda quinzena de agosto

16/06/2020 | 17:17



O presidente do Avaí, Francisco Battistotti, revelou que os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro receberam um documento da CBF destacando as prováveis datas para disputa do torneio, que deve iniciar na segunda quinzena de agosto.

"A CBF mandou um documento agora para nós dizendo que provavelmente na segunda quinzena de agosto comece a Série B. Você imagina, vai terminar no final de julho o catarinense e eu tenho 15 dias para me recuperar para pegar um time cascudo da Série B", falou o mandatário, em entrevista à Rádio CBN Diário, de Florianópolis.

Com a paralisação do futebol no Brasil por conta do coronavírus, a CBF disponibilizou uma linha de crédito para as equipes da Série B. O valor disponibilizado é vinculado aos contratos para transmissão do torneio. E também não incidirá juros sobre ele. A entidade já havia realizado outro repasse aos 20 clubes da segunda divisão nacional.

Com uma data preestabelecida para a Série B, restaria às federações tomarem decisões sobre a continuidade de seus estaduais. A tendência é que os torneios, em sua maioria, precisariam finalizar antes da segunda quinzena de agosto. O Campeonato Catarinense irá voltar em 8 de julho e será encerrado em 29 do mesmo mês.