Antonia Fontenelle dá a entender que foi traída por Eduardo Costa: - Foi chifre mesmo

16/06/2020 | 17:10



Na tarde dessa terça-feira, dia 16, Antonia Fontenelle participou da Live das Venenosas e conversou com Fabíola Reibert, Mabell Reipert e Keila Jimenez. Dentre os muitos assuntos, a youtuber começou dando a sua opinião sobre a briga entre Ludmilla e Anitta. Ao falar que prefere Lud, ela acrescentou:

- Ainda assim ainda acho isso muito baixo, muito já alcançaram muito e não precisam de nada disso. Uma coisa que me incomodava na Lud é que elas nunca se gostavam. Como artista eu prefiro Ludmilla, mas não sou amiga próxima de nenhuma das duas.(...) Falta verdade um para com o outro, disse, acrescentando que, para Anitta, há a lei da ação e reação, a gente colhe o que planta.

Ela, aliás, é conhecida por sempre falar o que pensa e não ter papas na língua, mas disse que hoje em dia está mais pavio curto:

- A idade vai dando pra gente uma tranquilidade. Eu me metia muito em briga que não são minhas, o que me trazia muito desgaste. (...) nunca me arrependi. Já me arrependi da forma, do conteúdo, não. Tô menos [pavio curto].

Eduardo Costa

Antonia ainda contou que está solteira, mas abriu o jogo sobre o seu breve relacionamento com Eduardo Costa:

- Depois do Eduardo eu não fiquei com ninguém. Não foi só beijo, depois a gente passou do beijo. Eu tenho essa mania, eu sempre entro na vida dos homens e quero sempre estar somando, disse, acrescentando que eles ficam pedindo muito a sua opinião.

Em seguida, deu a entender que foi traída:

- O do Eduardo foi chifre mesmo, daí eu: ah, não tô mais com saco, contou, mas declarou que não saiu machucada dessa relação.

Herança de Marcos Paulo

É claro que, na conversa, o assunto Marcos Paulo surgiu. Por anos, Antonia briga na justiça pela herança de seu marido. O seu principal obstáculo foi Flávia Alessandra, outra ex do diretor, e as filhas dele, principalmente Giulia Costa, filha de Alessandra, com quem Antonia se dava muito bem:

- Além da perda do marcos teve a perda da Giulia, declarou.

Ela relembrou dois casos que a deixaram triste: em um Carnaval, ela viu a garota, mas uma suposta assessora de Flávia puxou Giulia pelo braço, para que ela não falasse com Antonia. Depois, em uma edição do Rock in Rio, aconteceu outra situação parecida:

- Eu cruzei com ela, ela tava com a amiguinha. Ela colocou as mãozinhas [nas orelhas] e falou: não fala comigo. Isso me partiu o coração. (...) É a mãe dela [o problema]. No fundo ela [Giulia] não tem nada contra mim. (...) Ela conviveu comigo por sete anos. Ela falava assim: você é doidinha, não vou nem falar pra minha mãe isso. Então isso me deixou muito triste.

Ao ser questionada sobre se já está com a herança ela deu muita risada:

- Não! A Giulia recorreu, mas só pra ganhar tempo, porque é algo que já foi definido. (...) Acho que é a lei do dinheiro, do esculacho. Me acusaram de fraude na corte americana, chegou a rolar o processo, pediram provas e não tinham provas, daí elas recuaram. Eu fui muito forte, eu me orgulho muito de mim. Não era pelo dinheiro, é mais por uma questão de respeito.

Revista Playboy

Em 2013, logo após a morte de Marcos Paulo, Antonia posou nua para a revista Playboy. Sobre o assunto, ela disse o seguinte:

- Não teve crítica, porque foi muito recente a morte do marcos, o que tinham feito comigo. A imprensa sabia. As pessoas não estavam comprando uma revista, estavam vendo uma mulher saindo das cinzas. Em momento algum eu falei que era porque eu não tinha onde cair morta, eu disse que era para eu mostrar e inspirar as mulheres de 40 anos.

Segundo ela, a edição esgotou:

- Acho que era o Brasil tentando me ajudar. Acho que todas as tentativas que fizeram pra me derrubar eu fui dando a volta por cima. Quando a revista saiu era homem saindo pelo ladrão.

Saída da Globo

Questionada sobre se ela acha que Flávia Alessandra boicotou a sua saída da TV Globo, Antonia nem pensou duas vezes:

- Eu não tenho a menor dúvida. Mas é preciso dizer que eu não senti falta [da emissora]. Era um ambiente de gente puxa-saco. Eu não queria tratamento especial, queria que me tratassem como uma atriz.

E sobre ter feito um possível teste do sofá, Antonia negou e fez piada:

- Eu que levei o diretor pra cama, disse, se referindo a Marcos Paulo.

Jonathan Costa

O último casamento de Antonia foi com Jonathan Costa e, fruto dessa relação, nasceu Salvatore, que em breve completará quatro anos de idade. Sobre o ex, ela disse:

- Acho que o Jonathan passou na minha vida só pra dar o Salvatore mesmo. Eu gostava dele, mas eu não sofri com a separação.

Ela ainda disse claro que não, quando questionada sobre se a avó de Salvatore, e mãe de Jonathan, visita o neto.

- Eu não vejo desde então [da briga que ambas tiveram] e tá tudo certo, cada uma pro seu lado.