Gattuso respeita Juventus, mas exige esforço do Napoli na final da Copa Itália

16/06/2020 | 16:30



O técnico Gennaro Gattuso quer que o Napoli "respeite a Juventus, mas não deixe de utilizar todos os seus pontos fortes", nesta quarta-feira, às 16 horas (horário de Brasilia), na final da Copa da Itália, no Estádio Olímpico de Roma. Em caso de empate no tempo normal, o título será decidido em disputa de pênaltis.

"Nunca há um bom momento para enfrentar a Juve, pois acho que faz parte do DNA deles e da história do clube estar sempre pronto", disse Gattuso, em entrevista à RAI Sport. "Por muitos anos, eles tiveram consistência e essa grande mentalidade. Devemos respeitá-los, mas também jogar com nossas próprias forças."

Gattuso elogiou o trabalho do rival Maurizio Sarri, que passou três anos no comando do time napolitano e chegou perto de ganhar o título italiano. "Gosto de tudo nele, não nego isso e acho que já disse isso mais de uma vez, copiei e colei suas táticas várias vezes nos últimos anos", afirmou Gattuso. "Eu assisti tantos vídeos de como ele organizou sua linha defensiva, como ele começou a tendência de mais passes no futebol italiano, eu gosto de tudo."

Gattuso leva para o banco de reservas o estilo explosivo e combatente que tinha na época de jogador. Nesta terça, vésepra do jogo, o treinador mandou o mexicano Hirving Lozano mais cedo para o vestiário por falta de esforço nos treinamentos.

"Qualquer um que esteja cansado, que não sinta vontade, que não seja afiado mentalmente, para mim, ele pode ficar no vestiário e perder um dia de treinamento", explicou Gattuso. "Todo mundo sabe que se pisar em campo comigo, terá que ir a toda velocidade. Não permitirei que ninguém estrague uma sessão de treinamento."

Campeã das últimas quatro edições, a Juventus busca a 14.ª taça da Copa da Itália, enquanto o Napoli, detentor do título em 2014, vai tentar a sexta conquista na competição.