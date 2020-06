Centros comerciais reabrem no Rio, e Campeonato Carioca pode voltar nesta quinta

16/06/2020 | 16:14



Cinco dias depois da reabertura dos shoppings centers, nesta terça-feira, 16, as galerias e os centros comerciais do município do Rio de Janeiro também foram autorizados a voltar a funcionar, após cerca de três meses fechados em função da pandemia de covid-19. O Mercadão de Madureira, que fica na zona norte e tem 450 lojas, foi um dos centros comerciais que reabriram, com recomendações de distanciamento entre as pessoas e uso de álcool gel. O comércio popular da Saara, no centro do Rio, segue proibido de reabrir, embora muitas lojas tenham funcionado - irregularmente - nesta terça-feira.

A reabertura dos centros comerciais faz parte da segunda das seis etapas de flexibilização das regras de isolamento para o combate à covid-19 planejada pela prefeitura do Rio de Janeiro. Ainda dentro desta fase, a partir de quarta-feira, 17, voltam a ser autorizadas competições esportivas de alto rendimento, como jogos de futebol profissional, sem público. Existe a perspectiva de que na quinta-feira o Campeonato Carioca seja retomado, com a partida entre Flamengo e Bangu, no estádio do Maracanã (zona norte), na quinta-feira, 18. Mas a confirmação desse jogo só ocorrerá na quarta-feira, quando representantes da prefeitura vão se reunir com a direção da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), a partir das 10h.

Segundo o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), embora os jogos não sejam abertos ao público, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve viajar ao Rio para ir ao estádio. "O presidente Bolsonaro prometeu que vem, hein? O presidente Bolsonaro diz que vem, então não vai ser (com o estádio) vazio não, o presidente vai estar lá vendo o jogo", afirmou Crivella, durante entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira.

Ainda segundo o prefeito, Botafogo e Fluminense não concordam em retomar as partidas do Campeonato Carioca já nesta semana, então pode haver um acordo: "Botafogo e Fluminense querem ter o direito, e têm todo o direito... é o que eu estava explicando aqui, ninguém tem obrigação de seguir os passos da prefeitura, a pessoa decide o que ela decide... eles não querem jogar. Então, para não ter judicialização e suspender o campeonato mais uma vez pelo Tribunal de Justiça, que sempre é muito prudente, quando a pessoa pede a liminar eles concedem, a ideia é fazer um acordo. Quem quiser jogar, joga. Quem não quiser jogar tem que ser respeitado e jogar só em julho", disse Crivella. De qualquer modo, qualquer decisão será tomada apenas durante a reunião de amanhã entre a prefeitura e a Ferj.

Com as novas autorizações da prefeitura, estão funcionando no município do Rio lojas de automóveis, de móveis e decoração, shoppings centers e centros comerciais, escritórios, hotéis e albergues, além do comércio essencial que já estava funcionando regularmente, como supermercados, farmácias e padarias. Os ambulantes também estão autorizados a trabalhar, e está liberado caminhar pela orla e usar o mar para atividades esportivas, como natação e surfe. Embora siga proibido permanecer na areia, isso tem sido registrado com frequência. Agora as competições esportivas de alto rendimento também serão retomadas.

O município do Rio de Janeiro registrou, até segunda-feira (15), 42.385 casos de covid-19, que causaram 5.090 mortes.