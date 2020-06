Caseirinho: Uber Eats lança função com refeições a partir de R$ 9,99

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



16/06/2020 | 16:18



O aplicativo de entregas Uber Eats (disponível para iOS e Android) lançou uma nova modalidade dentro do aplicativo, chamada Caseirinho. A função foi criada para disponibilizar refeições mais acessíveis. A partir desta semana, os usuários poderão pedir almoços que começam em R$ 9,99. Entre as opções principais estão pratos como filé de frango, strogonoff e feijoada, todos com acompanhamentos.

Após um teste pelas cidades de Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Fortaleza (CE) e Curitiba (PR), o Uber Eats está preparando a expansão nacional do Caseirinho. O primeiro município dessa nova fase será São Paulo (SP). Para atender seu maior mercado no País, o aplicativo fechou uma parceria com a Sapore, empresa de restaurantes corporativos e espaços de alimentação em escolas.

Além da parceria com a Sapore, o aplicativo foi atrás de outras empresas que ajudassem na concretização desse projeto. A equipe do Uber Eats entrou em contato com diversos estabelecimentos locais, que pudessem auxiliar no preparo das refeições. Eles foram atrás de negócios que oferecerem produtos de qualidade e que fossem capaz de cumprir a demanda de pedidos.

O novo modelo de marmita express do Uber Eats faz parte de uma série de ações desenvolvidas nos últimos meses para trazer mais comodidade para as pessoas em tempos de distanciamento social. Além das refeições, os usuários podem fazer encomendas de farmácias, lojas de conveniência, floriculturas, pet shops e outros produtos para o dia a dia.

