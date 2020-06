Um dia após operação contra Atila, Câmara de Mauá anuncia volta aos trabalhos

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



16/06/2020 | 15:26



Um dia após operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que teve como alvos o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), e o secretário de Saúde, Luís Carlos Casarin, o presidente da Câmara, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), emitiu ofício que libera retorno das atividades legislativas, a partir desta quarta-feira (17). A próxima sessão presencial tem previsão de acontecer na terça-feira que vem (23).



Após 75 dias com atividades paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus, os vereadores retornam à Câmara em meio à nova crise na gestão Atila, alvo de investigação do Ministério Público de Mauá por suposto superfaturamento na construção e gestão do hospital de campanha da cidade.



A mesa diretora da Casa recebeu dois pedidos de impeachment contra o prefeito, um elaborado pelo vereador Marcelo de Oliveira (PT) e outro do pré-candidato a prefeito de Mauá pelo PRTB, Mauro Roman. Além disso, há ainda um pedido de abertura de uma CPI para apurar os trabalhos na pasta da Saúde. O Diário apurou que falta apenas uma assinatura para a instalação da comissão.



“Fica determinado, a partir do dia 17 de junho de 2020, o estabelecimento do atendimento da Câmara de Mauá, com o retorno do expediente dos servidores”, diz o ofício assinado por Neycar. No documento, o presidente do Legislativo específica que colaboradores com mais de 60 anos ou servidores com saúde debilitada permaneçam em casa em regime de home office.



“Estamos seguindo o que está fazendo o Executivo. Até para não dar nenhum tipo de problema”, alegou Neycar, sobre o retorno do expediente na Câmara.



Na primeira sessão presencial, que poderá ocorrer já na próxima terça-feira, Neycar deverá ler os dois pedidos de impeachment do prefeito, como versa o regimento interno do Legislativo mauaense.