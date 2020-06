Ator que vive Ezekiel em The Walking Dead fala sobre sexualidade do filho em post emocionante

16/06/2020 | 15:10



Khary Payton, ator conhecido por viver King Ezekiel em The Walking Dead, fez um post emocionante nas redes sociais, para falar de seu filho, que é trans:

Esse é meu filho. Um dos indivíduos mais felizes e bem ajustados que já conheci. Meu filho, Karter. Karter com K, porque isso o lembrava do meu nome. Ele escolheu. Sabe, ele nasceu menina, mas sempre se identificou como menino. Ele pensou que seria legal se eu anunciasse isso nas redes sociais. Eu disse a ele que teriam muitos apoiadores, mas também muitos babacas que postariam coisas duras. Ele disse: É, conheço os trolls, papai. Eu consigo lidar com os trolls. Cara, não tem nada mais lindo do que assistir seu filho sentir a alegria de explorar o que significa ser fiel a si mesmo. Essa é a jornada dele, e eu o apoio. Espero que todos tenham a oportunidade de sentir o amor interminável que estou sentindo agora.

Os apoiadores, por enquanto, são maioria dos que comentam na publicação, com frases como:

Parabéns para você e para ele. Fico feliz que ele tenha um pai que o apoia tanto nesse momento da vida.

Karter, você parece uma criança bem legal! Trolls são ranzinzas porque o coração deles não vêem a luz. Me sinto triste por eles. Continue brilhando!