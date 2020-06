Anitta debocha de briga, Ludmilla anuncia lançamento de Cobra Venenosa e fala de reconciliação: - Se não mudar de caráter, eu não quero mais

16/06/2020 | 15:10



A briga continua! Após Ludmilla divulgar um vídeo em que mostra prints e trechos de áudios para mostrar o seu lado da briga com Anitta, a funkeira marcou presença no Encontro Com Fátima Bernardes dessa terça-feira, dia 16, e questionada pela apresentadora, disse que uma reconciliação pode até ser possível:

- Lógico que isso é possível... se um dia a pessoa mudar o caráter. Porque sem caráter não adianta nada. Se algum dia mudar de caráter de verdade, aí talvez tudo comece a ir para o seu lugar, a paz começa a reinar. Eu nunca quis guerra com ninguém, eu só queria ficar na minha, na paz. Eu sempre fui puxada pra essa briga e eu nunca falava nada porque eu realmente não queria que houvesse a briga, mas eu já estava lá dentro, mesmo sem querer. Então eu tive que expor a verdade e isso foi libertador pra mim porque eu passei maus bocados na minha casa, de tantas pessoas falando coisas que não sabiam. E agora, se as pessoas falarem, eu quero que elas falem sabendo de tudo. Então isso foi aliviante para mim e eu quero que esse capítulo tenha ficado pra lá, porque se não mudar de caráter eu não quero mais esse tipo de pessoa perto de mim e nem da minha vida. E eu quero seguir fazendo a minha música, fazendo a minha arte, é pra isso que eu estou aqui.

Em seguida, citou o lançamento de sua mais nova música: Cobra Venenosa. Coincidência ou não, a canção tem uma letra bem direta:

Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro / No cantinho da sua boca / escorrendo seu veneno [?] Eu vim pra causar e não pra passar pano / Se fosse pra ser pacífica eu ficava no oceano / Cobra invejosa, não sai do lugar, ficar me difamando pra poder me atrapalhar / Só que você esquece quem me protege não dorme / O meu bonde vai passar e vai te dar mais um sacode.

E Anitta ainda não se pronunciou abertamente sobre tudo o que está acontecendo, mas resolveu debochar da situação. Isso aconteceu logo após Mauricio Meirelles postar um print do vídeo de Lud, já que o humorista aparece entrevistando Anitta em uma live. Na ocasião, ela havia prometido contar o seu lado da briga. Em seu Instagram, Mauricio escreveu:

Cinco anos de CQC? B***a.Canal de quatro milhões no YouTube? B***a.Especial mundial na Netflix? B***a. GRAND PRIX EM CANNES? B***a! Cheguei no lugar mais top da minha carreira, que é uma participação especial na principal treta do dia. Obrigado a todos os fãs que sempre me ajudaram. Muito feliz com este momento.

Nos comentários, é possível ver Anitta comentando o seguinte:

Vai pensando que é de graça. Tudo que eu faço tem algo por trás. Já já a patroa aqui vem te cobrar, disse, fazendo referência a um dos prints soltados por Lud, mostrando que Anitta havia se autointitulado patroa.