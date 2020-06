16/06/2020 | 14:11



Gloria Pires também se jogou no Tik Tok durante a quarentena e, na última segunda-feira, dia 15, compartilhou um vídeo dançando ao lado de Ana Morais. No Instagram, a atriz mostrou a coreografia que fez ao lado da filha mais nova.

Quarenteners e Tik Tokers, brincou na legenda da publicação. No registro, as duas aparecem fazendo passinhos de dança ao som de um remix de American Boy, de Estelle com Kanye West, e Chanel, de Frank Ocean.

Nos comentários da publicação, os fãs aprovaram os dons de dança da família nos comentários.

Esse vídeo é tudinho pra mim, disse um seguidor.

Adorei! Vocês são lindas, elogiou outra.

Você é a melhor atriz do Brasil, completou uma terceira.