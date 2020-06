Flamengo anuncia que nenhum caso de covid-19 foi registrado nos últimos testes

16/06/2020 | 13:55



Nenhum integrante do elenco e da comissão técnica do Flamengo deu positivo para covid-19 nos testes semanais realizados pelo clube no Ninho do Urubu. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, em uma nota nas redes sociais.

O Flamengo aguarda uma definição sobre a retomada do Campeonato Carioca. Na madrugada desta terça-feira, os clubes fizeram uma reunião por videoconferência com a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) e decidiram pelo retorno do torneio na próxima quinta-feira, com o confronto entre Flamengo e Bangu.

Agora, os clubes esperam pela aprovação do protocolo de segurança elaborado pelas autoridades do Rio de Janeiro.

Campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Flamengo lidera o Grupo da Taça Rio (segundo turno), com nove pontos, contra seis do Boavista e quatro de Bangu e Botafogo. Restam dois jogos da fase de classificação para as semifinais.